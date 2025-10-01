사진 제공 : 하이지음스튜디오

배우 임철수가 스피릿핑거스'의 '장동건' 역으로 출연한다.임철수는 오는 10월 티빙에서 독점 공개되는 '스피릿핑거스'의 '장동건' 역으로 출연한다.'스피릿핑거스'는 누적 조회수 13억 뷰를 돌파한 동명의 웹툰을 원작으로 평범한 여고생이 알록달록 이상한 그림 모임에 들어가며 나만의 색을 찾아 떠나는 모험을 그린 청춘 로맨스 성장드라마다. 원작 웹툰의 인기와 더불어 주목받는 청춘 배우 박지후, 조준영, 최보민, 박유나 등이 출연을 예고해 많은 관심이 집중된다.임철수는 극 중 소년 감성 충만한 프로그래머이자 그림 모임 '스피릿핑거스' 멤버 '장동건' 역을 맡아 새롭게 시청자들의 시선을 사로잡을 예정이다. 특히 '대세 신스틸러'로 출연작마다 눈길을 끌었던 만큼 '스피릿핑거스'에서 또 한 번 존재감을 드러낼 임철수에게 기대가 모인다.그간 임철수는 '미지의 서울', '정숙한 세일즈', '놀아주는 여자', '환혼', '오늘의 웹툰', '빈센조', '사랑의 불시착' 등 많은 드라마 속에서 생동감 있는 캐릭터로 주목을 받았다. 이처럼 탄탄한 필모그래피를 쌓아가는 가운데 만난 드라마 '스피릿핑거스'에서 청춘 배우들과 함께 어떤 매력을 선보일지 귀추가 주목된다.한편, 임철수가 출연하는 드라마 '스피릿핑거스'는 오는 10월 29일 티빙에서 독점 공개된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr