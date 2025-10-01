사진=텐아시아DB

가수 신유가 오디션 프로그램 '무명전설-트롯 사내들의 서열전쟁'에 출연한다.1일 MBN은 "신유가 남진, 조항조, 주현미에 이어 '무명전설-트롯 사내들의 서열전쟁'(이하 '무명전설'의 전설로 발탁됐다"고 밝혔다.신유는 제작진과의 인터뷰를 통해 "그동안 오디션 마스터로 무대를 지켜봤다면 '현역가왕2' 이후로는 후배들의 마음을 누구보다 잘 이해하게 됐다. 경험해 봤기 때문에 더 날카롭게 이야기 해줄 수 있을 것"이라고 말했다.신유의 출연 소식과 동시에 '무명전설'의 새로운 티저도 공개됐다. 공개된 영상 속 신유는 패티 김·이미자·남진·나훈아·조용필·심수봉·설운도·조항조·주현미·장윤정 등 전설들의 이름이 새겨진 의자들 사이, 마지막 순서인 빈 명패의 의자에 앉아 있는 모습이다. 이내 자리에서 일어나 카메라를 향해 손짓한 그는 "이 자리의 주인공은 바로 당신입니다"라며 트로트계를 이끌 다음 레전드의 탄생을 예고했다.데뷔 18년 차 가수인 신유는 '잠자는 공주', '시계바늘', '반', '줄리엣', '일소일소 일노일노' 등 다수의 히트곡을 발표했다. 가수 임영웅이 "신유의 노래로 ‘전국노래자랑’ 최우수상을 받았다"라며 신유를 롤모델로 지목했을 만큼 후배들에게 닮고 싶은 선배로 손꼽힌다.오는 10일까지 2차 참가자 모집을 진행 중인 '무명전설'은 오는 내년 2월 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr