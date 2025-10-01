사진제공=한국음악저작권협회

사단법인 한국음악저작권협회(음저협)가 사무처 고위 직원들의 비위 정황이 드러난 데 대해 공식 사과하며, 재발 방지와 신뢰 회복을 위한 조치에 나섰다.음저협은 지난 30일 발표한 공식 입장문에서 사무처 고위 직원들이 외부에 별도 법인을 설립하고 협회와 직무 관련성이 있는 사업자로부터 금전적 이익을 취했을 가능성이 제기됐다고 밝혔다. 협회는 이를 중대한 비위 혐의로 간주해 즉시 보직해임 및 대기발령 조치를 단행했으며, 긴급 임시이사회를 개최했다고 설명했다. 또 이사들로 구성된 특별조사위원회와 감사들이 참여하는 특별감사에 착수하고 관련 증거와 기록 보존 조치를 진행 중이라고 전했다.음저협은 이번 사안을 단순한 개인의 일탈로 보지 않고 조직 전체가 책임을 다해 재발 방지에 나서겠다는 방침을 밝혔다. 문화체육관광부 업무점검, 국정감사, 경찰 수사에도 성실히 임하고 결과에 따라 필요한 법적 조치를 엄정히 취하겠다고 했다.음저협은 일부 언론 보도와 확인되지 않은 주장으로 사실과 다른 내용이 확산되는 상황에 우려를 표했다. 협회는 "회원이 의결한 예산은 관련 규정과 절차에 따라 집행돼 왔다"라며 "만약 집행 과정에서 미흡한 부분이 발견되면 신속히 시정·환수하고 책임을 묻겠다"고 했다. 이어 "사실과 다른 주장이나 왜곡된 정보에 대해서는 법과 원칙에 따라 단호히 대응하겠다"고 덧붙였다.추가열 회장은 "이번 일을 뼈아픈 교훈으로 삼아 협회가 더욱 투명하고 책임 있는 기관으로 거듭날 수 있도록 하겠다"라며 "본연의 징수·분배 업무를 흔들림 없이 수행하면서 회원 신뢰 회복을 위해 회장으로서 모든 책임을 다하겠다"고 말했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr