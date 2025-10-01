사진=김민규 SNS

배우 김민규가 전역 소감을 전했다.김민규는 지난 30일 자신의 인스타그램에 "2024년 4월 1일 입대하여 2025년 9월 30일부로 전역을 명 받았습니다"라며 전역 소식을 알렸다.그는 "길다면 길고, 짧다면 짧은 1년 6개월의 시간이 흘렀다"며 "힘든 순간도 있었지만 저를 사랑하며 기다려주신 팬분들, 그리고 좋은 선·후임들과 동기, 간부님들 덕분에 무사히 군 생활을 마칠 수 있었다"고 소감을 전했다.이어 김민규는 "한결같은 마음으로 저를 기다려주신 팬분들께 진심으로 감사드리며, 하루빨리 좋은 작품과 더 나은 모습으로 인사드리겠다"고 차기작 의욕을 보였다.함께 공개한 사진들 속에는 김민규가 성실한 군 복무로 특급 전사 임명 및 육군용사 상까지 거머쥐어 눈길을 끌었다.한편 김민규는 2013년 tvN 드라마 '몬스타'로 데뷔했다. 이후 '시그널', '이번 생은 처음이라', '퍼퓸', '간택 - 여인들의 전쟁', '편의점 샛별이', '설강화' 등 다양한 작품을 통해 탄탄한 연기력과 캐릭터 소화력을 증명했다.특히 SBS 드라마 '사내맞선'에서는 친근하면서도 충성심 강한 비서실장 차성훈 역을 맡아 '안경남'이라 불리며 큰 사랑을 받았다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr