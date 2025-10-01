'50세' 김숙, ♥구본승과 결혼 안 한다…"몇 년은 두고 봐야 하는 관계" ('옥문아')

김숙, 구본승/ 사진=텐아시아 DB

김숙(50), 구본승(52)이 10월 7일 결혼설에 대해 일축한 가운데, 주우재가 “두 분은 몇 년을 두고 봐야 하는 관계”라고 조심스럽게 정의한다.오는 2일 방송되는 KBS2 예능 ‘옥탑방의 문제아들(이하 ‘옥문아’)는 기상천외한 문제들을 두고 펼치는 퀴즈 전쟁으로, 송은이, 김숙, 김종국, 홍진경, 양세찬, 주우재가 대결을 펼친다.이날 방송에서는 김숙의 전 비즈니스 남편 윤정수와 현 비즈니스 썸남 구본승이 옥탑방 손님으로 찾아온다. 주우재는 레이더를 발동해 김숙과 구본승의 관계를 재정의한다.김숙의 비즈니스 썸남 구본승은 ‘10월 7일 결혼설’에 얽힌 진실과 거짓을 직접 해명한다. 특히 가짜 결혼 기사에 집안이 발칵 뒤집혔던 사연을 공개하면서도 자신은 크게 개의치 않았다고 고백한다.이에 김숙은 “결혼은 모르겠고, 오빠랑 낚시하면서 놀면 재밌을 것 같아”라고 가능성을 열어 둔다. 구본승은 “독립적이고 자기 일 잘하는 여자가 이상형”이라며 “김숙은 성격이 시원시원해 보이지만 여성스럽기도 하다”고 숨겨진 매력을 언급한다.주우재는 김숙과 구본승에게 “이게 연애 아니야?”라고 재차 의심을 보내더니 “두 분은 연애하는 듯”이라며 의미심장한 눈길을 보낸다. 특히 무늬오징어 낚시를 둘어싼 김숙과 구본승의 밀고 당기는 플러팅 전말이 공개되자 주우재는 “김숙과 구본승은 몇 년을 두고 봐야 하는 관계”라며 몇 년 후 열애 가능성을 제시한다.‘옥탑방의 문제아들’은 매주 목요일 오후 8시 30분 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr