'이혼숙려캠프' 17기 두 번째 부부의 아내가 남편의 외도를 폭로했다.27일 방송된 JTBC '이혼숙려캠프'에서는 '연상연하' 부부의 심층 가사조사 장면이 그려졌다.이날 방송에서 17기 두 번째 부부가 출연해 눈길을 끌었다. 이들은 남편은 36세, 아내는 42세로 6살 연상연하 부부. 아내는 "스무 살에 한 번 결혼을 하고, 첫째 아들은 전 남편과 사이에서 낳은 아들이다"며 재혼이라고 밝혔다.아내는 "남편이 상간녀와 내 뒷담화를 했다"며 남편의 배신에 무너졌다며 눈시울을 붉혔다. 결국 아내는 상간녀 소송을 진행 중이라고. 남편의 외도 상대는 바로 아이들을 돌봐주는 베이비시터였다.남편은 "아이들과 어울릴 또래 아이를 둔 베이비시터를 구했다"며 "처음에는 사장님, 사장님 저한테 부르다가 자연스럽게 '오빠'라고 하더라"며 자녀들이 있는데서도 베이비시터와 스킨십을 했다고 말해 충격을 안겼다.아내는 "엄마, 아빠 침대에 베이비시터가 누워있어라고 하더라"며 "상간녀가 저한테 먼저 DM을 보냈다"며 남편과의 상간 사실을 제보했다고 털어놨다. 이에 대해 제작진이 "왜 베이비시터가 아내분한테 얘기를 한 거냐"고 묻자 남편은 "저 나쁜 X 만드려고 한 것 같다"고 답했다. 알고 보니 베이비시터는 해고된 후 제보했던 것. 아내는 "남편과 베이비 시터가 세 번 잤다고 하더라"고 덧붙였다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr