아티스트 규빈이 홍콩 단독 팬콘서트 'GYUBIN 1ST FANCON <FLOWERING> IN HONG KONG'을 마무리했다.
규빈은 지난 9월 28일 오후 6시 홍콩 'AXA DREAMLND'에서 열린 이번 팬콘서트에서 현지 팬덤 '리얼리(Really)'와 열정적인 교감을 나눴다. 이번 홍콩 공연은 마카오와 타이베이에 이은 세 번째 해외 팬콘서트이자 올해 팬콘서트 투어의 마지막 일정으로, 규빈의 탄탄한 글로벌 입지를 다시 한번 증명하는 무대였다.
이날 규빈은 폭발적인 라이브 실력과 다채로운 매력으로 홍콩 팬들을 사로잡았다. 데뷔곡 'Really Like You'와 첫 미니앨범 'Flowering'의 타이틀곡 'LIKE U 100'을 포함한 총 18곡의 셋리스트를 선보이며 쉴 틈 없이 현장 분위기를 고조시켰다. 특히 규빈은 홍콩 팬들을 위해 준비한 특급 팬서비스로 현장의 열기를 최고조로 끌어올렸다. 평소 롤모델로 밝혀온 아이유의 노래들을 직접 어쿠스틱 기타로 편곡해 메들리로 선보이며 규빈만의 색깔과 섬세한 감성을 전달했다.
여기에 규빈은 홍콩 최고 히트곡인 조에이 융(Joey Yung)의 'MY PRIDE(我的驕傲)'를 완벽하게 커버해 홍콩 현지 팬들에게 뜨거운 감동을 선사했다. 예상치 못한 무대에 현지 팬들은 뜨거운 응원으로 화답했고, 규빈은 언어의 장벽을 넘어선 진심으로 깊은 인상을 남겼다.
또한 규빈은 팬덤 ‘리얼리'를 위한 직접 작사·작곡한 미발표 팬송 'Forever Really'와 로제 'A.P.T', 하이키 '건물 사이에 피어난 장미' 커버 무대 등 다양한 레퍼토리로 찬사를 받았다.
