/ 사진제공=티빙

가수 유라가 '환승연애4'에 대한 기대감을 드러냈다.1일 서울 CGV 용산 아이파크몰에서 티빙 오리지널 '환승연애4' 제작발표회가 열린 가운데 현장에는 이용진, 김예원, 유라와 연출을 맡은 김인하 PD가 참석했다.'환승연애4'는 다양한 이유로 이별한 커플들이 한 집에 모여 지나간 연애를 되짚고 새로운 인연을 마주하며 자신만의 사랑을 찾아가는 연애 리얼리티다. 헤어진 연인들의 드라마틱한 서사와 획기적인 포맷으로 연애 리얼리티의 새로운 패러다임을 제시하며 '과몰입' 신드롬을 불러일으킨 '환승연애'의 새로운 시리즈다.이날 유라는 이번 시즌에서 X 찾기 난이도에 대해 "시즌4니까 잘할 줄 알았는데 이번엔 정말 어렵더라. 맞힌 분도 있지만 소리 지른 경우도 있었다. 상상조차 못한 조합이라 이제는 X 추리보다는 내용에 집중해야겠다고 생각했다"고 말했다.그러면서 유라는 "제가 말한 커플은 전 국민 중 몇 %도 못 맞힐 것 같다. 그만큼 쉽지 않다"고 강조했다. 이에 김예원은 "밝혀지면 모두가 놀랄 거다"라고 기대감을 드러냈고, 유라는 "입이 이만큼 벌어졌다"고 당시 반응을 전했다.이용진 역시 "역대급으로 유추하기 어려운 회차라서 더 재미있다. 제작진이 공을 많이 들였다는 게 티가 난다"고 자신했다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr