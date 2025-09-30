온라인에서 색조 화장품을 구입한 뒤 막상 사용해보고 실망한 경험은 누구나 한 번쯤 있을 것이다.
사진과 실제 발색이 다르거나, 기대와 다른 무드가 연출돼 아쉬움이 남는 경우는 많은 소비자의 공통된 경험이었다.
이러한 문제를 해결하기 위한 대안으로 뷰티 인플루언서 해리와 마케터 김영훈 대표가 만든 플랫폼 ‘어바웃컬러’를 론칭했다.
이 플랫폼은 뷰티 인플루언서의 전문성과 AI 기술이 결합해 소비자들이 만족스러운 선택을 할 수 있도록 돕는 새로운 대안으로 떠오르고 있다.
해리는 6년 넘게 팔로워들과 메이크업 이야기를 나누며, 사람들이 화장품을 고를 때 진짜 궁금해하는 것에 주목했다. 온라인에는 장점 위주의 정보만 넘쳐나 소비자들의 색조 화장품 구매 실패 경험이 반복되고 있었다. 이러한 문제의식에서 해리는 스킨케어에는 ‘화해’라는 전문 플랫폼이 있지만 색조 화장품 분야에는 아직 신뢰도 높은 플랫폼이 없다는 점이다. 이에 셀럽 메이크업 무드, 가공되지 않은 실물 발색, 제품의 장점과 단점을 솔직하게 담아 누구나 색조 화장품을 실패 없이 선택할 수 있도록 돕는 플랫폼, ‘어바웃컬러’를 론칭했다.
또 하나 주목할 점은 AI 기술의 접목이다. 콘텐츠 제작에 많은 시간이 걸린다는 기존의 한계를 극복하기 위해, 해리는 직접 AI 기반 제작 시스템을 개발했다. 에디터가 사용 후기를 입력하면 AI가 이를 바탕으로 매거진 기사, SNS 콘텐츠, SEO 최적화 포맷까지 자동으로 완성한다. 이를 통해 제작 속도가 기존보다 10배 이상 빨라졌으며, 더 많은 콘텐츠를 효율적으로 제공할 수 있게 됐다.
현재 어바웃컬러는 한국어뿐 아니라 영어·일본어를 지원하며, K-Beauty 정보를 전 세계 소비자들에게 전달하고 있다. 앞으로는 AI 무드 매칭 기능을 통해 사용자가 좋아하는 셀럽의 메이크업과 유사한 컬러 제품을 추천받을 수도 있게 된다.
인플루언서 해리는 “어바웃컬러는 단순한 리뷰 플랫폼이 아니라 색조 화장품 탐색 경험 자체를 새롭게 정의하는 서비스”라며 “전 세계 고객이 실패 없이 색조 화장품을 구매할 수 있도록 세계 최대 색조 큐레이션 플랫폼으로 성장시켜 나가겠다”고 전했다.
텐아시아 뉴스룸
텐아시아 뉴스룸
