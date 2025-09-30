사진=텐아시아 사진DB

하성운, 세븐틴, 아홉, 스트레이 키즈, 플레이브, BTS, 투모로우바이투게더, 강다니엘, 샤이니, 엔하이픈이 텐아시아 아티스트탑텐(TENASIA ARTIST TOP TEN) 8월 '아티스트탑텐 K-팝 보이 브랜드' 주인공으로 선정됐다.8월 텐아시아 투표 서비스를 통해 아티스트탑텐 K-팝 보이 브랜드(K-POP BOY BRAND), K-팝 걸 브랜드(K-POP GIRL BRAND), 핫 장르 브랜드(HOT GENRE BRAND) 부문으로 나뉘어 글로벌 투표가 실시됐다.투표 결과 가수 하성운이 K팝 보이 브랜드 부문 1위를 차지했다. 2014년 그룹 핫샷으로 데뷔한 그는 2017년 엠넷 오디션 프로그램 '프로듀스 101 시즌2'을 통해 결성된 그룹 워너원의 메인보컬로 활동했다. 하성운은 오는 28일 ATA 페스티벌에서 공연을 펼친다. ATA 페스티벌은 오는 27일~28일 서울 마포구 한강난지공원에서 열리는 대규모 K팝 공연이다.2위에는 그룹 세븐틴이 이름을 올렸다. 세븐틴은 지난 27일, 28일 양일간 홍콩 카이탁 스타디움에서 '세븐틴 월드 투어 '뉴_' 인 홍콩(SEVENTEEN WORLD TOUR 'NEW_' IN HONG KONG)'을 열고 7만2600여 명의 관객을 불러모았다. 세븐틴은 내달 북미 5개 도시를 찾는다. 11월과 12월에는 일본 4대 돔에서 공연을 연다. 또 세븐틴은 약 1년 만에 미국 로스앤젤레스(LA)에서 '세븐틴 더 시티'를 연다.3위는 그룹 아홉이다. 아홉은 SBS 오디션 프로그램 '유니버스 리그'로 결성된 9인조 보이 그룹이다. 이들은 지난 7월 첫 번째 미니 앨범 'WHO WE ARE'(후 위 아)를 발표했다. 멤버 즈언은 지난 16일 건강 문제로 당분간 활동을 중단했다. 또한, 아홉은 30일 글로벌 K-POP 전문 매거진 'FI(Faves Idol)'의 창간호를 장식했다.이어 스트레이 키즈, 플레이브, BTS, 투모로우바이투게더, 강다니엘, 샤이니, 엔하이픈 순이었다.하성운, 세븐틴, 아홉, 스트레이 키즈, 플레이브, BTS, 투모로우바이투게더, 강다니엘, 샤이니, 엔하이픈의 순위는 온라인 음원 사이트 멜론 지수를 활용한 미디어 지수 30%, 구글 트렌드 지수 10% 그리고 텐아시아 투표 서비스를 통해 팬들의 투표로 이루어진 글로벌 인기 투표 60%가 적용됐다.후보 기준은 K-팝 보이 브랜드, K-팝 걸 브랜드는 당월 멜론 차트 내 남자 및 여자 아이돌그룹 및 솔로 중 당월 상위 30위권, 핫 장르 브랜드는 당월 멜론차트 및 아이돌 챔프 월간 차트 진입 이력이 있는 국내 그룹 및 솔로 아티스트 중 당월 상위 30위권이다.매월 텐아시아 아티스트탑텐(TENASIA ARTIST TOP TEN)에 주어지는 혜택은 아티스트 단독 특집 기사, 매월 텐아시아 메인 내 아티스트탑텐(Artist Top Ten)으로 홍보된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr