이무진, 김중연, 데이식스, 올데이 프로젝트, 10CM, 우즈, 박서진, 박성온, 홍지윤, 환희가 텐아시아 아티스트탑텐(TENASIA ARTIST TOP TEN) 9월 '아티스트탑텐 K-팝 장르 브랜드' 주인공으로 선정됐다.9월 텐아시아 투표 서비스를 통해 아티스트탑텐 K-팝 보이 브랜드(K-POP BOY BRAND), K-팝 걸 브랜드(K-POP GIRL BRAND), 핫 장르 브랜드(HOT GENRE BRAND) 부문으로 나뉘어 글로벌 투표가 실시됐다.투표 결과 가수 이무진이 K팝 장르 브랜드 부문 1위를 차지했다. 이무진은 2018년 5월 데뷔했다. 2020년 JTBC '싱어게인 – 무명가수전'에 63호 가수로 출연해 최종 3위로 대중에게 본격적으로 얼굴을 알렸다. 그는 음악 라이브 토크쇼 '리무진 서비스'의 진행을 맡고 있다. 이무진은 지난 27일 'ATA(Asia Top Artist) 페스티벌 2025' 무대에 올랐다.2위에는 가수 김중연이 이름을 올렸다. 그는 지난 7월 서울 연세대학교 신촌캠퍼스 대강당에서 단독 콘서트 '퍼포머 디 오리지널(Performer: The Original)'를 개최했다. 8개월 만에 열린 단독 콘서트에서 그는 1500여 명의 팬들을 만났다. 또한, 김중연은 지난 25일 방영된 MBC ON '트롯챔피언'에 가수 태진아, 홍지윤, 김의영, 에녹 등과 함께 출연해 무대를 펼쳤다.공동 3위는 밴드 데이식스와 그룹 올데이 프로젝트, 10CM가 차지했다. 데이식스는 지난달 데뷔 10주년 기념 투어 'DAY6 10th Anniversary Tour 'The DECADE ''(더 디케이드)의 일환인 고양 공연을 개최했다. 데뷔한 해인 2015년 이들은 예스24 무브홀에서 무대를 시작해 지난 5월 KSPO DOME까지 공연장 규모를 꾸준히 키워왔다. 특히, 이들은 국내 밴드 사상 최초로 고척 스카이돔, KSPO DOME, 고양종합운동장에 차례로 입성했다. 콘서트를 마친 이후 데이식스는 지난 5일 새 정규 앨범 'The DECADE'와 타이틀곡 '꿈의 버스', 'INSIDE OUT'(인사이드 아웃)을 발매했다.더블랙레이블 소속인 올데이 프로젝트는 지난 6월 데뷔 싱글 'FAMOUS'(페이머스) 발매와 함께 데뷔했다. 더블 타이틀 곡인 'FAMOUS'와 'WICKED'(위키드)는 발매일로부터 3달이 더 지난 30일 기준 멜론 메인 차트인 TOP100 차트에서 각각 5위, 29위를 차지하고 있을 정도로 큰 사랑을 받고 있다.10CM는 지난 27일과 28일 난지한강공원에서 개최한 'ATA 페스티벌 2025' 공연 중 첫째날인 27일 무대를 꾸몄다. 시작 시간보다 20분 일찍 무대에 오른 그는 현장에서 음향을 조정하며 프로다운 모습을 보였다. 지난 7월 그는 정규 5집 '5.0'을 발매했고, 이 앨범의 타이틀곡 '사랑은 여섯줄'로 많은 사랑을 받고 있다. 그는 ATA 무대에서 '지금 우리 사이는', 'Nothing's Going On', '춤'과 타이틀곡 '사랑은 여섯줄' 등 이 앨범에 수록된 신곡들을 연이어 열창했다.이어 우즈, 박서진, 박성온, 홍지윤, 환희 순이었다.이무진, 김중연, 데이식스, 올데이 프로젝트, 10CM, 우즈, 박서진, 박성온, 홍지윤, 환희의 순위는 온라인 음원 사이트 멜론 지수를 활용한 미디어 지수 30%, 구글 트렌드 지수 10% 그리고 텐아시아 투표 서비스를 통해 팬들의 투표로 이루어진 글로벌 인기 투표 60%가 적용됐다.후보 기준은 K-팝 보이 브랜드, K-팝 걸 브랜드는 당월 멜론 차트 내 남자 및 여자 아이돌그룹 및 솔로 중 당월 상위 30위권, 핫 장르 브랜드는 당월 멜론차트 및 아이돌 챔프 월간 차트 진입 이력이 있는 국내 그룹 및 솔로 아티스트 중 당월 상위 30위권이다.매월 텐아시아 아티스트탑텐(TENASIA ARTIST TOP TEN)에 주어지는 혜택은 아티스트 단독 특집 기사, 매월 텐아시아 메인 내 아티스트탑텐(Artist Top Ten)으로 홍보된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr