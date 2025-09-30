배현성♥이레, 새내기 커플 됐다…사랑에 빠진 눈빛 '심쿵' ('신사장')

사진제공=tvN

배현성과 이레가 로맨틱 합동 작전에 나선다.30일 방송되는 tvN 월화드라마 ‘신사장 프로젝트’ 6회에서는 사장 신사장(한석규 분)의 지시로 직원 조필립(배현성 분)과 이시온(이레 분)이 새내기 커플로 위장, 사기꾼을 뒤쫓는 미행 여정을 펼친다.그동안 조필립과 이시온은 신사장의 조력자로서 각자의 방식으로 힘을 보태왔다. 법적인 문제 해결에는 조필립이 엘리트 법조인다운 면모를 드러내고 신속하고 빠른 상황 판단이 필요한 순간에는 이시온이 남다른 센스를 뽐넀다.처음에는 앙숙 같던 조필립과 이시온은 서로에게 검정고시와 오토바이를 매개로 스승과 제자로 거듭나며 끈끈한 정을 쌓아가고 있다. 이에 두 사람의 합이 어떤 폭발적인 시너지를 빚어낼지 기대감이 높아진다.공개된 사진 속 조필립과 이시온의 색다른 차림이 단숨에 시선을 사로잡는다. 홀 앞치마와 헬멧을 내려놓고 올블랙 수트와 단아한 원피스를 입은 선남선녀로 변신해 이제 막 연애를 시작한 커플의 풋풋한 첫 데이트를 연상케 한다.확 달라진 이시온에게서 좀처럼 시선을 떼지 못하는 조필립의 모습은 두근거림을 다힌다. 분명 사기꾼을 쫓기 위한 위장일 뿐이지만, 조필립에게 싹 튼 은근한 설렘 기류는 앞으로의 관계 변화를 기대케 한다.배현성과 이레가 선보일 설렘 가득한 미션은 이날 오후 8시 50분 방송되는 ‘신사장 프로젝트’ 6회에서 공개된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr