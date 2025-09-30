사진=텐아시아DB

사진=유튜브 '쯔양밖정원' 캡처

1250만 구독자 수를 보유한 유튜버 쯔양(본명 박정원)이 망막색소변성증 투병 사실을 고백했다.지난 29일 유튜브 채널 '쯔양밖정원'에는 '135개 메뉴가 있는 PC방에서 XX만 원치 시켜 먹기'라는 제목의 영상이 올라왔다.쯔양은 다양한 음식을 먹기 위해 근처 PC방으로 향했다. 컴퓨터를 켜고 금세 게임에 몰입한 쯔양을 보며 제작진은 "시력이 더 안 좋아진 거 아니냐"고 물었다. 쯔양은 "초등학생 때부터 시력이 이랬다. 컴퓨터를 해서 그런 게 아니라 눈에 불치병이 있어서 그렇다"고 답했다.이어 쯔양은 "사람들이 왜 라식이나 라섹 수술을 안 하냐고, 엄청 편하다고 하는데 난 할 수가 없다"고 말했다. 그는 "망막색소변성증이 있어서다. 나중에 실명될 수도 있다"라며 투병 중임을 털어놨다.망막색소변성증은 빛을 감지하는 망막의 세포가 손상되면서 시력이 서서히 저하되는 희귀 유전 질환이다. 주요 증상은 야맹증, 시야 협착 등이 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr