사진 제공=티엔엔터테인먼트

가수 이찬원이 찬란한 가을을 담은 정규 2집으로 돌아온다.이찬원은 지난 29일 오후 6시 공식 SNS를 통해 두 번째 정규앨범 '찬란(燦爛)'의 트랙리스트를 공개, 본격적인 컴백 카운트 다운에 돌입했다.공개된 트랙리스트에 따르면 이번 정규 2집에는 타이틀곡 '오늘은 왠지'를 비롯해 '낙엽처럼 떨어진 너와 나', '말했잖아', '첫사랑', '엄마의 봄날', '시월의 시', '나의 오랜 여행', '나를 떠나지 마요', '락앤롤 인생', '빛나는 별' 등 inst.를 포함해 총 12곡이 수록된다.두 번째 정규앨범 '찬란(燦爛)'은 이찬원의 음악적 스펙트럼을 한층 넓힌 작품으로, 다양한 시도를 담아냈다. 특히 타이틀곡 '오늘은 왠지'는 조영수 작곡, 로이킴 작사의 곡으로, 남녀노소 누구나 흥얼거릴 수 있는 이지리스닝 멜로디의 정통 컨트리 음악이다. 밝고 긍정적인 에너지의 이찬원 목소리와 따뜻한 로이킴의 가사가 어우러진다.타이틀곡뿐 아니라 수록곡 전반에 걸쳐 컨트리·발라드·유로댄스·소프트 록·모던 록·재즈 등 다채로운 장르가 펼쳐진다. 이찬원의 특기인 따뜻한 감성부터 처음 시도하는 새로운 음악색까지 아우르며, 위로와 진심 어린 고백, 아련한 추억과 희망의 메시지가 더해졌다.앞서 2023년 정규 1집 'ONE'(원) 이후 2년 만에 선보이는 정규 2집인 만큼 막강한 참여진 역시 눈길을 끈다. 국내 대표 히트 작곡가 조영수가 앨범 전체 프로듀싱을 맡았으며, 가수 로이킴, 작사가 김이나, 로코베리, 이유진, 한길, 다섯달란트, 이규형 등이 제작에 함께했다. '빛나는 별' 작곡에는 이찬원이 참여했다.이찬원의 찬란한 순간을 담은 두 번째 정규앨범 '찬란(燦爛)'은 오는 10월 20일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 공개된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr