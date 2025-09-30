정우성, 유명 男 후배 배우에 경고…"초심 잃으면 혼난다더라" ('짠한형')[종합]

사진=유튜브 채널 '짠한형 신동엽' 캡처

배우 박지환이 정우성에게 초심을 지키라는 경고를 받은 일화를 공개했다.지난 29일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 영화 '보스' 주연 배우 조우진, 정경호, 박지환이 게스트로 출연한 영상이 게재됐다. 이날 출연진은 함께 작업한 배우들과 영화 비화를 전하며 이야기를 이어갔다.조우진은 "저는 이제 분분분이라고 하는데 이렇게 영화로운 사람들이 있을까 싶다"라며 이병헌, 정우성, 송강호에 대해 언급했다. 그는 "병헌이 형과는 '내부자들'에서 만났다. 연기도 잘하시지만 액션은 정우성 형이 국가대표라고 생각한다. 그 형과 '강철비'에서 정통 액션을 해봤다"라며 당시를 떠올렸다.정우성과 절친한 신동엽 역시 "우성이가 사실은 사람들이 잘 모르지만 액션을 정말 잘한다"라고 칭찬을 아끼지 않았다. 그러자 박지환은 "정우성 형이 요즘 저한테 경고를 많이 하신다. 왜 자꾸 잘생겨지냐고 하면서 '너 자꾸 초심 잃으면 혼난다'라고 하신다"라고 전했다. 이어 "저는 '저 초심 여전해요 형'이라고 대답했다"라며 너스레를 떨었다.신동엽은 "근데 나도 아까 보니까 순간적으로 '어? 왜 갑자기 잘생겼다는 생각이 들지?' 했다"라며 공감했고, 박지환은 "엊그제 저녁 11시가 넘어서 배고픈데 밥을 안 먹고 있었다. 그러다 초심을 생각하며 '양대창 먹어야겠다' 하고 시켜 먹었다"라고 덧붙여 웃음을 자아냈다.박지환은 또 "우성이 형은 정말 매력 있는 분이다"라며 존경심을 드러냈다. 조우진은 송강호에 대해서도 "간단한 표현 하나마저 영화롭다"라며 감탄했다. 세 배우는 함께 출연한 배우들에 대한 추억과 존경심을 솔직하게 털어놓으며 현장의 분위기를 이끌었다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr