[종합] '한지민 언니' 정은혜, 정식 입양된다…새아빠 성 따라 이름도 서은혜로('동상이몽')

사진=SBS '동상이몽' 영상 캡처

'동상이몽' 정은혜가 서은혜로 이름을 바꾸는 절차를 진행 중이라고 밝혔다.29일 방송된 SBS '동상이몽 시즌2-너는 내 운명'(이하 '동상이몽')에서는 신혼 5개월 차 정은혜·조영남 부부의 일상이 공개됐다.이날 방송에서 정은혜·조영남 부부의 신혼집에는 양가 부모님이 찾아왔다. 아빠는 누워있는 정은혜를 보곤 "팔자 좋다"며 웃음을 안겼다.지난 방송에서 정은혜는 새아빠의 성을 따라 서은혜가 되고 싶다는 결심을 드러냈다. 가족들이 모인 모습에 MC 김숙은 "지난번에 은혜 씨가 정은혜에서 서은혜가 된다는 얘기가 있었잖나"라고 언급했다. 앞서 정은혜는 새아빠의 성을 따라 "서은혜로 새로 (이름을) 만들면 어떠냐"고 제안했다. 아빠는 "본인이 원한다면"이라며 긍정의 뜻을 내비쳤다. 엄마는 "은혜가 나의 진짜 아빠는 서동일이라고 그랬다"며 미소 지었다.현재 진행 중인 상황에 대해서 엄마는 "소송 구조로 진행하고 있다. 은혜가 성인이어서 부모 동의를 받지 않고도 진행할 수 있는 허가신청서를 법원에 제출했다"고 밝혔다. 이어 "허가가 나면 입양 절차를 밟으려고 한다"며 "입양이 되면 성 바꾸는 건 오래 안 걸릴 것 같다"고 이야기했다.서은혜는 자신의 유튜브 채널을 통해 직접 진술서를 작성하는 모습도 공개했다. 서은혜는 "진짜 친아빠가 서동일이다. 입양오게 해달라"고 적었다.정은혜는 드라마 '우리들의 블루스'에서 배우 한지민의 극 중 언니 역으로 출연했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr