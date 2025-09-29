최혜선, 초콜릿 코듀로이 셋업 입고 자신감 넘치는 애티튜드…밀라노서 스포트라이트

'솔로지옥3' 출신 방송인 겸 인플루언서 최혜선이 이탈리아 밀라노에서 패션 소화력을 뽐내며 현지 취재진에게 스포트라이트를 받았다.최혜선은 최근 열린 막스마라 SS26 런웨이 컬렉션 '로코코모던(Rococo Modern)'에 참석했다.최혜선은 막스마라 룩을 소화하며 패션 감각을 자랑했다. 그녀가 선택한 의상은 깊은 초콜릿 색상의 코듀로이 와이드 핏 셋업. 오버사이즈 재킷과 파워 숄더가 특징인 의상이었다.클래식하면서도 모던한 슈트는 최혜선의 세련된 이미지를 부각했다. 특히 슈트 안에 매치한 패턴 블라우스는 전체적인 톤앤매치에 생동감을 더하는 포인트가 됐다. 단정하게 내린 스트레이트 헤어와 미니멀한 액세서리는 의상 자체에 집중할 수 있도록 했다. 이는 그녀의 프로페셔널하고 자신감 넘치는 애티튜드와 조화를 이뤘다. 쇼장 내부에서 최혜선은 당당한 포즈와 여유로운 미소를 보여줬다.최혜선은 '솔로지옥' 시즌3의 주역으로 해외 팬들의 사랑을 받고 있다. '피의 게임' 시즌3에서 스마트한 면모를 뽐냈다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr