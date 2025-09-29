사진=텐아시아DB

'사탄' 김우빈과 '사이코패스' 수지가 '다 이루어질지니'로 '감정 결여' 로맨스를 선보인다. 함께 작업한 경험이 있는 두 사람은 전보다 훨씬 수월하고 행복하게 작업했다며 시너지를 자랑했다. 이날 행사에서는 감독 교체, 이슬람 문화권 비존중 논란 등에 대해 배우들이 해명하기도 했다.29일 서울 역삼동 조선 팰리스 서울 강남에서 넷플릭스 시리즈 '다 이루어질지니'의 제작발표회가 열렸다. 배우 김우빈, 수지, 안은진, 노상현, 고규필, 이주영이 참석했다.'다 이루어질지니'는 천여 년 만에 깨어난 경력 단절 램프의 정령 지니(김우빈 분)가 감정 결여 인간 가영(수지 분)을 만나 세 가지 소원을 두고 벌이는 판타지 로맨틱 코미디. 김은숙 작가의 신작이다.김우빈은 천여 년 만에 깨어난 램프의 정령이자 사탄 지니 역을 맡았다. 그는 "익숙한 요술램프라는 소재를 현실 판타지로 풀어냈다. 인간의 본성은 무엇이며, 사랑은 무엇일지, 우정은 무엇일지, 선과 악은 무엇으로 구분될지 얘기한다"라고 설명했다. 또한 "대본이 좋아서 한 신 한 신 보내기 아까울 정도로 글이 좋았다. 작가님이 만들어준 세계관을 잘 만들어보고 싶다는 생각이 강했다"고 출연 이유를 밝혔다.김우빈은 연기에 중점을 둔 부분에 대해 "지니는 다양한 면이 있다. 잔인했다가 하찮기도 했다가 귀엽기도 하다. 사람의 모습을 하고 있지만 인간은 아니다. 어딘가 어색하고 리듬이 다르고 남들이 볼 땐 불편해 보이지만 본인은 편하다. 그런 느낌을 주려고 했다"고 설명했다.수지는 반사회적 인격 장애를 지닌 가영 역을 맡았다. 그는 "대본을 봤을 때 신선하고 재밌다고 생각했다. 캐릭터가 반사회적 인격 장애이고 감정이 결여된 캐릭터가 매력적이라고 생각했다"고 말했다.수지는 캐릭터에 대해 "가영은 남들과 다르게 태어났다. 할머니와 마을 사람들의 따뜻한 사랑과 학습을 통해 주입식 인생살이를 하는 사이코패스"라고 설명했다. 이어 "사이코패스가 무섭고 범죄도 저지른다고 생각하는데, 가영은 룰과 루틴대로 살아가다 보니 결과적으로는 남들보다 올바르게 살아가고 있다"라며 기존 사이코패스 캐릭터와의 차이점을 밝혔다.김우빈과 수지는 2016년 방영 드라마 '함부로 애틋하게'를 함께 작업했다. 수지는 "시간이 그렇게 흘렀는지 모르고 있었다. 완전히 새로운 작품과 새로운 캐릭터로 만나서 그때의 아련했던 감정이 기억 안 날 정도로 재밌게 호흡했다. 반가웠다. 그때보다 훨씬 더 호흡이 잘 맞는다고 느꼈다. 로코여서 코미디도 많다 보니 티키타카가 필요했다"라고 말했다. 또한 "훨씬 수월하고 편했고, 여전히 배려심이 넘쳤다. 행복하게 촬영했다"며 김우빈과의 호흡을 자랑했다.김우빈도 "체감상 3년 정도 된 것 같다. 얼마 전에 만난 것 같아서 가깝게 느껴졌다. 그리고 둘의 성격이 크게 다르지 않다. 현장에서 친해질 시간도 필요 없어서 본격적으로 작품, 캐릭터 얘기해서 좋았다"라고 돌아봤다. 또한 "그때도 지금도 수지 씨와 함께하는 시간은 행복했다. 주변 사람들을 행복하게 해주는 사람이라 덕분에 즐겁게 촬영했다. 연기도 잘하셔서 감탄하면서 촬영했다"고 전했다.드라마 '상속자들'에 이어 김은숙 작가와의 만남이 한 번 더 성사된 김우빈은 "작가님이 언제나 믿어주신다. 감사하다"라고 말했다. 이어 "신선하고 재밌는 대사를 던져줘서 어떻게 표현할지 고민하는 즐거움이 있다. 빛나는 대사들을 적어주셔서 행복하게 촬영했다"고 전했다.안은진은 서울 청담동에서 청풍 마을로 시골 반년 살기를 하러 왔다는 미스터리한 여인 미주 역을 맡았다. 그는 "대본을 재밌게 읽었다. 제가 제일 재밌었던 부분은 지니, 천사 등을 현실 세계와 연결시킨 판타지라는 점에 반했다"라고 밝혔다.극 중 인간이냐는 질문에 안은진은 "예"라며 스포일러를 염려, 아주 조심스럽게 답해 웃음을 안겼다. 지니, 천사, 신수 등 역할 중에 하고 싶은 캐릭터가 있냐는 질문에 "신수 제이드가 재밌는 캐릭터라고 생각했다"고 답했다. 이어 "제이드가 등장하면 모두 웃었다. 나도 웃게 하는 배우가 되고 싶다고 생각했다"라고 전했다.안은진은 미주 캐릭터에 대해 "저도 말씀드리고 싶지만 정보가 없이 봐야 재밌는 캐릭터"라고 말했다. 시골살이를 해본 소감에 대해 "자연이 좋더라"며 웃음을 안겼다.노상현은 청풍 마을에 건물 몇 채를 소유하고 있는 수상한 재력가 수현 역을 맡았다. 그는 "대본이 신선하고 소재가 독창적이어서 재밌게 읽었다. 저에게 준 수현이라는 인물은 천사이면서 인간이라는 게 흥미로운 특징 중 하나였다"라고 출연 이유를 밝혔다. 노상현은 캐릭터에 대해 "신의 지시를 받고 죽음을 관장하러 온 죽음의 천사"라고 귀띔해 궁금증을 안겼다.노상현은 극 중 액션 포인트에 대해 "지니와 천사의 싸움이라 비현실적이다. 저 또한 처음 시도하는 큰 스케일의 액션"이라고 설명했다. 이어 "슬로우모션 액션신이 있는데, (편집 효과가 아니라) 저희가 자체적으로 슬로우를 걸어서 찍은 장면이 있다. 한 번 찾아보시면 재밌을 것"이라고 관전 포인트를 짚었다.고규필은 지니의 신수이자 청풍 마을 만능 일꾼 세이드 역을 맡았다. 그는 "김은숙 작가님과 꼭 한번 해보고 싶었는데, 불러주셔서 영광이었다"라고 말했다. 이어 "저는 변신을 한다. 재규어다. 역할이 굉장히 좋다. 최근에 동물을 전문으로 하고 있는데, 그만하긴 해야 하는데, 캐릭터가 재밌고 매력적이라 하게 됐다"며 웃음을 자아냈다.연기 중점 포인트에 대해 고규필은 "주인님을 모시는 신수이기도 하고, 청풍 마을에 제 직장이 있다. 가영은 제 사장님이다. 역할 상 드라마에서 두 분을 열심히 모신다. 열심히 사는데 자주 혼난다"라며 "같이 연기하니 호흡을 잘 맞추려고 했다"라고 밝혔다. 본체인 재규어 표현에 대해서는 "쉽지 않았다. 최선을 다해서 했다. 제가 중간중간 변신하는 단계가 있다. 포즈라든지 카메라 앵글에 맞춰서 하는 방법 등을 고민했다. 열심히 했다"고 말했다.이주영은 "기존에 센 역할을 많이 했는데, 민주는 제가 했던 캐릭터들에 비해 인간미가 있어서 재밌을 거 같았다. 이야기가 풍성하고 이야기가 어디로 튈지 모르는 재미가 있었다"라고 말했다. 그는 "저는 가영 캐릭터를 연기해보고 싶다"며 "이 캐릭터가 수지의 인생 캐릭터라고 할 정도"라고 말해 궁금증을 자아냈다.배우들은 이루고 싶은 한 가지 소원에 관해서도 이야기했다. 고규필은 "안전하게 달마다 2000만원씩 (들어오는 것)"이라는 현실적 소원으로 폭소케 했다. 이에 노상현은 "저는 5000만원 하겠다"고 거들어 웃음을 더했다. 이주영은 "마음의 평온"이라고 했다. 안은진은 "시간이 흐르면 나를 지켜주는 사람들이 없어질 것 같은 두려움이 있다. 부모님 건강하고 맛있는 거 먹을 수 있는 상태가 오래갔으면 좋겠다"고 바랐다. 수지는 "제 삶에 진짜 지니가 나타나야 소원이 생길 것 같다"면서 "맛있는 걸 자꾸 먹어도 살이 안 찌게 해달라고 하고 싶다"라고 이야기했다. 김우빈은 '워라밸을 바란다'는 한 기자의 소원에 "내 소원은 기자님의 소원이 이뤄지는 것"이라는 달달한 답변으로 훈훈한 분위기를 자아냈다.관전 포인트에 대해 김우빈은 "지니와 가영의 연은 현생뿐만 아니라 전생의 연이 있다. 13회차 서사를 따라가다 보면 그들의 연을 알 수 있을 것"이라고 귀띔했다. 황금연휴에 공개되는 이번 작품. 수지는 "판타지 로맨스지만 가족들과 보기에 따뜻하고 재밌는 이야기가 많다. 가족들과 도란도란 얘기할 거리가 많은 작품이다. 이번 황금연휴에 가족들과 즐겁게 볼 수 있을 것 같아 기쁘다. 즐겨주셨으면 좋겠다"라고 말했다.'다 이루어질지니'는 이병헌 감독이 연출을 맡았다가 하차하고, 안길호 감독이 투입되기도 했다. 이날 행사에는 제작진 없이 배우들만 참석했다. 이에 김우빈은 "두 감독님이 서로에 대한 배려로 자리를 비워주신 걸로 안다. 마무리까지 함께했다면 좋았겠지만, 아쉬운 마음도 있었지만 안길호 감독님이 잘 마무리해주셨다"고 설명했다.'다 이루어질지니'는 예고편 공개 후 이슬람 문화권에 대한 존중이 부족했다는 비판을 받기도 했다. 김우빈은 "드라마를 보시면 오해가 풀릴 거라 믿는다. 마지막 회까지 꼭 함께해달라"고 당부했다.'다 이루어질지니'는 오는 10월 3일 넷플릭스에서 공개된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr