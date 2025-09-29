사진=차현승 SNS

가수 선미의 댄서로 유명세를 알린 댄서 차현승이 백혈병 투병 사실을 알렸다.차현승은 지난 27일 자신의 인스타그램에 "6월 초, 응급실로 실려가며 제 삶이 한순간에 멈췄다. 그전까지는 하고 싶던 작품들의 최종 오디션까지 모두 합격하며 꿈을 향해 달려가고 있었지만 '백혈병' 진단이 모든 것을 멈추게 했다"고 어렵게 말문을 열었다.그는 "처음엔 받아들이기 힘들었고 누구에게도 말할 수 없었다. 두려움과 혼란이 매일을 채웠다"고 고백했다. 그러나 그는 "이제는 시간이 지나 솔직히 말할 준비가 된 것 같다"며 "현재 치료를 받으며 하루하루 조용히 싸워가고 있다"고 씩씩한 모습을 전했다.그러면서 그는 "앞으로의 길은 길지만 저는 반드시 이겨낼 것"이라며 "제 꿈과 열정은 여전히 살아 있고 다시 무대와 카메라 앞에 설 그날을 간절히 기다리고 있다"고 다짐했다. 이어 "반드시 이겨내서 더 강하고 따뜻한 모습으로 돌아오겠다"고 약속했다.이같은 소식이 알려지자 동방신기 멤버 최강창민은 "너무 갑자기라 놀랐다야.😢"라며 "몸조리 잘해서 건강 되찾고 꼭!!"이라고 격려했다. 그룹 2PM 옥택연도 "뭔일이고... 힘내고 건강하게 보자!!💪"라며 응원했다. 그룹 카라의 박규리 또한 "현승아 잘 이겨낼 수 있을거야 기도할게!"라는 말은 남겼다.특히 가수 빈지노는 차현승과 일면식이 없는 사이임에도 인사를 건넨 듯 "치료 과정이 정말 힘드시겠지만 강한 마음으로 건강을 되찾으시길 빌어요. 응원합니다. 화이팅!"이라며 존칭을 사용했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr