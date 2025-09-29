이연복/ 사진=텐아시아 DB

사진 제공=MBC '푹 쉬면 다행이야'

'푹 쉬면 다행이야' 중식 대가 이연복이 '내 집 장만'을 가능하게 한 인생 메뉴를 최초 공개한다.29일 방송되는 MBC 예능 프로그램 '푹 쉬면 다행이야'에서는 중식대가 이연복과 배우 문정희, 신화 이민우, 5성급 호텔 총괄 셰프 신종철, 전(前) 야구 선수 유희관의 무인도 레스토랑 운영기가 그려진다. 스튜디오에서는 '안CEO' 안정환, 붐, 남보라, 정호영 셰프가 이들을 지켜볼 예정이다.이날 이연복은 무인도 레스토랑에서 자신의 청춘과 땀이 고스란히 담긴 '소울 푸드' 요리를 직접 선보인다. 그는 "이 메뉴 하나로 억대 수익을 거뒀다. 덕분에 2년 만에 집을 마련할 수 있었다"며 남다른 의미를 전해 모두의 이목을 집중시킨다.이어 이연복은 "가게도, 집도 다 팔고 떠났다"는 폭탄 고백으로 모두를 놀라게 한다. 과연 그가 모든 것을 다 버리고 떠난 이유는 무엇일지, 또 이후 계획은 무엇인지 호기심이 증폭된다.또한 이연복의 요리 과정을 지켜본 '뷔페의 신' 신종철 셰프는 감탄을 금치 못한다. 그는 "이연복의 요리는 단순히 칭찬과 박수를 보내야 할 요리가 아닌, 추앙을 받아야 할 요리"라고 극찬해 현장을 훈훈하게 만든다. 업계 최고 레벨의 셰프가 인정한 전설의 메뉴 정체에 기대가 쏠린다.MBC '푹 쉬면 다행이야'는 이날 오후 9시 방송된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr