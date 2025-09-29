사진=정지웅 군 SNS

배우 정은표의 아들로 잘 알려져 있는 정지웅 군이 내년 방송을 앞두고 있는 Mnet 힙 서바이벌 프로그램 '쇼미더머니' 시즌 12에 지원했다.지웅 군은 지난 27일 자신의 인스타그램에 "안녕하세요 정지웅입니다! 잘 부탁드립니다", "무반주 지원영상입니다" 등의 문구와 함께 두 개의 영상을 업로드, '쇼미더머니 12' 참가 의사를 공식적으로 밝혔다.영상들 속에서 지웅 군은 "다음 단계로, 함께 떠나려면 빨리 배워. 우린 꽤나 바빠 피울 시간이 없어 담배를" 등의 가사를 내뱉으며 속사포 랩 실력을 뽐냈다. 이에 누리꾼들은 "뭐든 열심히 잘하는 지웅군 정말 멋져요", "아버님이 너무 뿌듯하시겠어요 재주 많은 아들👍" 등의 반응을 보였다.한편 지웅 군은 과거 SBS 예능 '스타 주니어쇼 붕어빵'에 아빠 정은표와 함께 출연했었다. 지웅 군은 2022년 서울대학교에 입학했으며 군 복무 중 약 50kg를 감량에 성공하기도 했다. 그는 2024년 1월부터 육군 제28보병사단 수색대대에서 근무, 지난 7월 병장으로 만기전역했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr