배우 표예진이 군복을 찰떡 소화한 모습을 보였다.

최근 표예진은 자신의 인스타그램에 드라마 '모범택시3' 최종회 홍보를 하는 멘트와 사진을 게시했다.

사진 속 표예진은 군복을 착용하고 경례 포즈를 취한 모습으로 시선을 끈다. 야외 주차장에서 정면을 응시하는 컷에서는 또렷한 눈빛과 단정한 제식이 강조되고, 실내에서는 셀카로 표정의 변주를 주며 긴장감과 여유를 동시에 담아냈다.
촬영 장비와 소품이 보이는 공간에서는 현장감이 살아 있고 바닥에 앉아 올려다본 앵글에서는 베레모 배지와 군복 디테일이 선명하게 드러나 캐릭터 몰입도를 높인다. 각 장면이 자연스럽게 이어지며 군복 콘셉트의 완성도를 끌어올린다.
사진을 본 팬들은 "시즌 4 나왔으면 좋겠다", "늘 응원합니다", "너무예뻐요", "화이팅", "군복이라니 정말 예뻐", "수고 많았어요" 등의 반응을 보였다.
한편 대한항공 승무원 출신인 표예진은 1992년생이며 드라마 '오자룡이 간다'로 데뷔해 '구가의 서' '쌈 마이웨이' ' 김비서가 왜 그럴까' 'VIP' 등에 출연하며 대중들 앞에 인지도를 쌓았다. 지난해에는 '모범택시2'에 출연해 안정적인 연기력을 보여줘 사랑을 받았으며 현재 '모범택시3'에서 안정적인 연기를 선보였다. 표예진이 출연 중인 '모범택시3' 최종회는 시청률 13.3%를 기록한 바 있다.

임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr

