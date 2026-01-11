사진 = 지수 인스타그램

블랙핑크 지수가 아이돌 비주얼 센터 다운 미모를 뽐냈다.최근 지수는 자신의 인스타그램에 광고 화보 사진을 게시했다.사진 속 지수는 붉은 커튼과 클래식한 소품이 놓인 실내 공간에서 화이트 재킷과 블랙 스커트를 매치해 단정한 무드를 연출했고 다른 컷에서는 블랙 점퍼와 니트 레이어드로 차분한 캐주얼을 보여줬다. 헬멧을 든 연출 컷에서는 스트라이프 톱과 브라운 아우터로 레트로한 감각을 살렸고, 바닥에 앉아 위를 올려다보는 장면에서는 올백 포니테일과 자연스러운 메이크업으로 또 다른 분위기를 완성했다.이를 본 팬들은 "언니 정말 예뻐요", "늘 응원합니다", "너무 아름다운 아이돌", "화이팅", "진짜 내 롤모델", "올백 머리도 소화하넹" 등의 댓글을 남겼다.앞서 지수는 새 싱글 '아이즈 클로즈드(EYES CLOSED) (Feat. ZAYN)'를 공개했다. 이번 싱글은 영국 보이밴드 원디렉션 출신 팝 가수 제인 말리크가 피처링에 참여했다. '아이즈 클로즈드'는 지수가 지난 2월 발매한 첫 솔로앨범 '아모르타주(AMORTAGE)' 이후 선보인 솔로 싱글이다. 지수 특유의 허스키 보컬과 제인의 감성적인 음색이 조화롭게 어우러져 새로운 경험을 선사한다는 평이다.한편 영국 데이터 분석업체 호퍼HQ(Hopper HQ) 측이 공개한 내용에 따르면 작년 인스타그램 부자 리스트에 블랙핑크 4인 멤버 전원이 이름을 올린 바 있다. 40위에 오른 지수는 47만 4000달러 우리돈으로 약 6억 3600만원을 광고성 게시글 하나를 올릴 때마다 벌 수 있는 것으로 알려졌다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr