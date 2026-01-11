사진=텐아시아DB

사진=KBS2

정호영이 최근 큰 폭으로 상승한 매출과 손님들의 반응에 함박웃음을 짓는다.KBS 2TV '사장님 귀는 당나귀 귀'(이하 '사당귀')는 일할 맛 나는 일터를 만들기 위한 대한민국 보스들의 자발적인 역지사지, 자아성찰 프로그램. 지난 회에 최고 시청률 7.3%로, 새해에도 187주 연속 1위를 기록하고 있다. (닐슨 코리아 기준)오늘(11일) 방송되는 '사당귀'는 정호영, 김숙, 양준혁의 '제1회 미식 워크샵'이 이어지는 가운데 정호영과 김숙, 양준혁이 팀을 나눠 '기내식 신 메뉴 개발'을 위한 즉석 재료 찾기를 펼친다.최근 요리 서바이벌 예능 프로그램에 출연하며 눈부신 활약을 펼치는 정호영에게 전현무, 김숙, 박명수 등 '사당귀' 멤버들의 기립박수가 쏟아진다. 오랜만에 가슴을 좍 펴고 영웅호걸의 아우라를 내뿜은 정호영은 "최근 매출이 평소보다 1.5배가 상승했다"라고 밝혀 모두를 놀라게 한다.정호영은 "그동안 나를 요리 잘하는 개그맨으로 알았던 분들이 이제는 개그 잘하는 요리사로 알아주신다"라며 프로그램 인기 후 달라진 위상을 공개한다. 180도 달라진 정호영의 모습에 김숙은 "원래도 잘되던 집인데 더 잘된 것을 축하한다"며 아낌없는 축하를 건넨다. 달라진 것은 매출만이 아니었다. 정호영은 "손님들의 평도 달라졌다"라며 "잘생겼다. 화면보다 날씬하다. 실물이 좋다며 칭찬이 쏟아진다"라고 진실인지 거짓인지 모를 생생한(?) 손님들의 반응을 전하자 더 이상 못 듣겠다는 듯 박명수가 연속 갑 버튼을 누른다. 이에 전현무는 "그건 서비스를 달라는 신호야"라고 일침을 가해 웃음을 자아낸다.요리와 개그를 모두 잘하지만 밉지 않은 스타셰프 정호영이 한층 뜨거워진 인기에 힘입어 기내식 신메뉴 개발을 위해 좋은 재료를 득템 할 수 있을지 재료에 진심인 정호영의 모습은 '사당귀' 본 방송을 통해 공개된다.'사장님 귀는 당나귀 귀'는 매주 일요일 오후 4시 40분에 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr