정호영이 최근 큰 폭으로 상승한 매출과 손님들의 반응에 함박웃음을 짓는다.
KBS 2TV '사장님 귀는 당나귀 귀'(이하 '사당귀')는 일할 맛 나는 일터를 만들기 위한 대한민국 보스들의 자발적인 역지사지, 자아성찰 프로그램. 지난 회에 최고 시청률 7.3%로, 새해에도 187주 연속 1위를 기록하고 있다. (닐슨 코리아 기준)
오늘(11일) 방송되는 '사당귀'는 정호영, 김숙, 양준혁의 '제1회 미식 워크샵'이 이어지는 가운데 정호영과 김숙, 양준혁이 팀을 나눠 '기내식 신 메뉴 개발'을 위한 즉석 재료 찾기를 펼친다. 최근 요리 서바이벌 예능 프로그램에 출연하며 눈부신 활약을 펼치는 정호영에게 전현무, 김숙, 박명수 등 '사당귀' 멤버들의 기립박수가 쏟아진다. 오랜만에 가슴을 좍 펴고 영웅호걸의 아우라를 내뿜은 정호영은 "최근 매출이 평소보다 1.5배가 상승했다"라고 밝혀 모두를 놀라게 한다.
정호영은 "그동안 나를 요리 잘하는 개그맨으로 알았던 분들이 이제는 개그 잘하는 요리사로 알아주신다"라며 프로그램 인기 후 달라진 위상을 공개한다. 180도 달라진 정호영의 모습에 김숙은 "원래도 잘되던 집인데 더 잘된 것을 축하한다"며 아낌없는 축하를 건넨다. 달라진 것은 매출만이 아니었다. 정호영은 "손님들의 평도 달라졌다"라며 "잘생겼다. 화면보다 날씬하다. 실물이 좋다며 칭찬이 쏟아진다"라고 진실인지 거짓인지 모를 생생한(?) 손님들의 반응을 전하자 더 이상 못 듣겠다는 듯 박명수가 연속 갑 버튼을 누른다. 이에 전현무는 "그건 서비스를 달라는 신호야"라고 일침을 가해 웃음을 자아낸다.
요리와 개그를 모두 잘하지만 밉지 않은 스타셰프 정호영이 한층 뜨거워진 인기에 힘입어 기내식 신메뉴 개발을 위해 좋은 재료를 득템 할 수 있을지 재료에 진심인 정호영의 모습은 '사당귀' 본 방송을 통해 공개된다.
'사장님 귀는 당나귀 귀'는 매주 일요일 오후 4시 40분에 방송된다.
이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr
