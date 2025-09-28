사진 = 장영란 인스타그램

사진 = 장영란 인스타그램

방송인 장영란의 단발머리가 빛을 발한다.최근 장영란은 자신의 인스타그램에 "저 커트했어요"라는 멘트와 사진을 올렸다.사진 속 장영란은 벨벳 질감의 짙은 그린 블라우스와 블랙 롱 스커트를 매치해 고급스러운 무드를 완성했고 소파에 기대 앉은 채 새 단발을 자연스럽게 드러냈다. 다른 컷에서는 출연 대기실 이름표 앞에서 살짝 미소 지으며 포즈를 취해 또렷한 헤어 라인과 청량한 메이크업이 강조된다. 단정한 보브 스타일에 광택 있는 네일, 미니 액세서리까지 조화를 이루며 세련된 분위기를 완성했다.댓글을 본 팬들은 "단발이라니 넘 예뻐요" "넘 잘 어울리시니까 저도 자르고 싶어요" "칼단발 느낌 예뻐요" "가발인 줄 알았잖아요 컷트도 예쁘세요" "헉 언니 너무 예뻐요" 등의 반응을 보였다.한편 장영란은 2009년 한의사 한창과 결혼해 슬하에 1녀 1남을 두고 있다. 또 장영란은 최근 서울 성동구에 위치한 갤러리아포레를 94억 5000만 원에 매입해 화제를 모았다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr