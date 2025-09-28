사진 = 황신혜 인스타그램

배우 황신혜가 나이를 잊은 미모와 패션 센스를 뽐냈다.최근 황신혜는 자신의 인스타그램에 "황금같은 날씨..즐깁시다요..."라는 멘트와 사진을 올렸다.사진 속 황신혜는 올블랙 스타일을 완성했다. 레이스가 살짝 비치는 와이드 슬리브 톱에 스트레이트 데님을 매치했고 볼드 체인 네크리스와 각진 선글라스로 포인트를 줬다.블랙 핸드백과 물병을 든 채 도도하게 손 포즈를 잡은 장면, 햇살을 가르며 도심 거리를 걷는 스냅, 차량 안에서 세련된 옆선을 드러낸 클로즈업까지 담겨 시크함과 여유가 동시에 전해진다. 긴 생머리와 자연스러운 글로시 메이크업, 손끝의 링 디테일까지 어우러져 스트리트 화보 같은 무드를 완성했다.이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "화이팅" "진짜 힙하시다" "패션센스 짱"이라는 댓글을 남겼다.황신혜는 앞으로도 SNS를 통해 일상과 스타일링 팁을 공유하며 활동을 이어갈 전망이다. 예능·화보·연기 등 다양한 스케줄로 팬들과 만남을 계속 예고했다.한편 1963년생으로 올해 62세인 황신혜는 탄탄한 복근과 166cm, 48kg의 균형 잡힌 몸매를 유지한 미녀 배우로 유명하다. 또 황신혜는 배우이자 모델과 화가로 활동 중인 딸 이진과 함께 패션과 예술 영역에서 활발한 행보를 이어가고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr