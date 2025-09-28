사진=조준원 텐아시아 기자

밴드 QWER이 'ATA 페스티벌'에서 경쾌하고 에너제틱한 사운드로 관객들을 사로잡았다.QWER(쵸단, 마젠타, 히나, 시연)은 28일 서울 난지한강공원에서 열린 ATA 페스티벌 무대에 올랐다.QWER은 '눈물참기'로 경쾌하게 공연을 시작했다. 곧이어 '메아리'로 관객들에게 청량한 에너지를 선사했다.히나는 "멋진 아티스트들과 공연할 수 있게 되어 영광이다"라고 인사했다. 다시 공연에 돌입한 QWER은 'SODA', '자유선언'을 부르며 분위기를 끌어올렸다. 네 멤버의 사운드가 어우러져 관객들에게 귀 호강을 선사했다.쵸단은 "다음 곡으로는 여러분께 많은 사랑을 받았던 '가짜 아이돌'과 '고민중독'을 들려드리겠다"며 관객 호응을 유도했다. 이어진 '가짜 아이돌'에 공연 분위기는 무르익어 갔다. 한 곡 한 곡 끝날 때마다 관객석에서는 환호가 쏟아졌다. QWER은 "'고민중독' 아신다면 손 머리 위로 올려달라"고 요청했다. 관객들은 손을 높이 들고 QWER의 공연을 즐겼다.쵸단은 "선선한 날씨에 한강에서 무대를 하니 기분이 좋다. 아침까지만 해도 비가 많이 내렸는데 싹 그쳐서 다행이다. 재밌게 즐기자"고 말했다. 시연은 "비가 왔는데 맑아졌으니 들어야 하는 곡이 있다"고 다음 곡을 소개했다. 이에 QWER은 '내 이름 맑음'으로 무대를 이어갔다. QWER 특유의 청량한 에너지와 맑은 사운드는 관객들에게 행복을 가져다줬다.마젠타는 "'내 이름 맑음' 할 때 해 뜬 거 보셨냐. 너무 좋아서 공유하고 싶었다"며 즐거워했다. QWER은 관객들의 호응에 'D-Day'로 보답했다. QWER 특유의 청량한 에너지와 맑은 사운드가 관객들에게 행복감을 가져다줬다.ATA 페스티벌은 K팝 공연을 비롯해 K푸드, K뷰티, K패션 등 다양한 한류 문화 체험 공간을 갖춘 종합 K컬쳐 행사다. 첫날인 27일에는 헤드라이너 김준수를 비롯해 경서, 세이마이네임, 십센치, 이무진, 잔나비, 페퍼톤스, 하이키, 황가람 등이 공연했다. 둘째날인 28일에는 김재중이 헤드라이너로 나섰으며, 더보이즈, 투어스, 하성운, 크래비티, QWER, 피프티피프티, 82메이저, 유니스, 배드빌런, 뉴비트가 함께한다.ATA 페스티벌의 K푸드존에는 한식뿐만 아니라 아시아 음식 등을 판매하는 다양한 푸드트럭이 들어섰다. K뷰티존에서는 전문가에게 메이크업 수업을 받거나 뷰티 제품을 체험할 수 있다. K패션존에서는 K패션 아이템을 직접 체험하거나 드라마 주인공의 스타일을 따라하는 등 이벤트도 열렸다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr