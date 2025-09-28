사진=조준원 텐아시아 기자

그룹 투어스가 ATA 페스티벌 무대에서 'Head Shoulders Knees Toes' 챌린지를 최초로 공개했다.28일 서울 마포구 한강난지공원 젊음의광장에서 '아시아 탑 아티스트 페스티벌 2025'(이하 'ATA 페스티벌')'이 열렸다. 무대의 헤드라이너는 가수 김재중이다. 크래비티, 큐더블유이알, 피프티피프티, 82메이저, 유니스, 배드빌런 등도 이날 무대에 올랐다.투어스는 '마음 따라 뛰는 건 멋지지 않아?'로 포문을 열었다. 지훈은 "오랜 시간 동안 기다려주셨다고 들었다. 몸이 부서질 정도로 열심히 무대 보여드리겠다"고 말했다. 이어 'Oh mymy'와 'hey!hey!' 무대를 선보였다.이날 투어스는 콘서트에서만 보여줬던 'GO BACK' 무대도 공개했다. 또 ' Fire confetti'를 가창하며 분위기를 뜨겁게 달궜다. 스페셜 미션으로는 'Head Shoulders Knees Toes' 챌린지를 최초 공개했다. 투어스는 "처음으로 보여드리는 무대다. 환호 많이 해달라"며 웃어 보였다.마지막 무대인 '내가 S면 넌 나의 N이 되어줘'가 끝나자 관객들은 앵콜을 외쳤다. 투어스는 "앵콜곡을 불러드리기 전에 약속할 게 있다. 떼창 부분이 있는데 꼭 함께 따라 불러달라"고 요청했다. 이들은 '첫 만남은 계획대로 되지 않아'를 부르며 공연을 마무리했다.'ATA 페스티벌'은 다채로운 아티스트 라인업으로 남녀노소 즐길 수 있는 행사다. 세대를 아우르는 아티스트들이 총출동한 가운데 행사 첫날에는 김준수, 잔나비, 페퍼톤스, 이무진, 십센치, 황가람, 박혜원, 경서, 하이키, 세이마이네임이 무대에 올랐다.'ATA 페스티벌'이 개최되는 난지한강공원은 DMC(디지털미디어시티역) 인근에서 공연장까지 오가는 무료 셔틀버스도 있어 방문이 수월하다. 버스는 오전 9시부터 오후 10시까지 운영된다. 버스를 통해 DMC 2번과 8번 출구 사이 새누리 어린이 공원과 공연장 티켓존 인근까지 한 번에 이동할 수 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr