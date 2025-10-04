사진=빌보드 코리아

신인 보이밴드 AxMxP(에이엠피)가 데뷔와 동시에 '9월의 빌보드 K팝 루키(K-Pop Rookie of the Month for September)'로 선정되며 차세대 밴드 주자로 눈도장을 찍었다. 멤버 하유준은 밴드 데뷔 전 지난 5월 SBS 드라마 '사계의 봄'에서 주연을 맡아 눈도장을 찍었다. FNC 소속 이홍기와 정용화에 이어 인기 밴드의 보컬 겸 배우로 자리매김할 수 있을지 기대가 쏠린다.AxMxP는 최근 미국 음악 전문 매체 빌보드와 빌보드 코리아에 동시 소개된 인터뷰에서 음악과 팀에 대한 멤버 각자의 생각을 전하며 진솔한 매력을 드러냈다.팀의 프론트맨 하유준은 "이끌어야 하는 순간들이 찾아올 때마다 잘 해내기 위해 저 자신을 자주 돌아보려고 한다. 감정을 들여다보고자 내가 느낀 것을 노트에 기록하기도 한다"라며 진중한 모습을 보였다.기타리스트 김신은 AxMxP의 음악을 통해 선한 영향력을 끼치고 싶다는 바람을 전했다. 그는 "한 사람이 음악을 통해 좋은 영향을 받으면 그 사람이 더 나은 사람이 될 수도, 누군가에게 다시 좋은 영향을 미칠 수도 있지 않나. 그렇게 세상이 조금 더 좋아질 수 있다고 생각한다"라고 밝혔다.무대 위에서 가장 행복하다고 밝힌 드러머 크루는 "저희 노래를 듣는 분들에게 긍정적인 에너지를 많이 전하고 싶다. 우리 노래를 통해 응어리진 것, 스트레스를 푸셨으면 좋겠다"라는 소망을 드러냈다.팀의 막내이자 베이시스트 주환은 "음악을 통해 세상을 아름답게 만드는 데에 도움이 됐으면 좋겠다"라는 포부와 함께 "AxMxP의 멤버로서 베이스로 보여줄 수 있는 것, 해낼 수 있는 모든 것들을 맡아서 해내고 싶다"라는 각오를 밝혔다.이처럼 데뷔와 동시에 빌보드의 집중 조명을 받은 AxMxP는 데뷔 앨범이자 정규 1집 'AxMxP'로 활발한 활동을 이어갈 예정이다.AxMxP의 인터뷰 전문은 빌보드 코리아 및 빌보드 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr