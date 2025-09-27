사진 = 송혜교 인스타그램

배우 송혜교의 미모는 아직도 열일중이다.최근 송혜교는 자신의 인스타그램에 브랜드명 멘트와 함께 광고 사진을 게시했다.사진 속 송혜교는 젖은 숏 헤어와 투명한 소재의 드레스를 소화하며 차갑고도 강렬한 눈빛을 보여 준다. 이어 송혜교가 하얀 반려견을 품에 안고 입맞춤을 나누는 컷으로 분위기를 반전시키며 따뜻함을 전한다.흑백 화보에서는 송혜교가 볼드한 주얼리를 더하고 환하게 웃어 클래식한 미를 드러내고 또 다른 흑백 컷에서는 송혜교가 서울 타워를 배경으로 옆머리를 넘긴 채 깊은 무드의 시선을 완성한다.이를 본 팬들은 댓글로 "너무 예뻐요", "늘 응원해요", "연기력이 뛰어난 배우", "여신", "미친미모" 등의 반응을 쏟아내며 송혜교의 완벽한 비주얼에 감탄을 감추지 못했다.한편 송혜교는 1981년생이며 넷플릭스 시리즈 '천천히 강렬하게'를 차기작으로 확정했다. 해당 작품은 야만과 폭력이 판치던 1960~80년대 한국 연예계를 배경으로 가진 건 없지만 빛나는 성공을 꿈꾸며 온몸을 던졌던 이들의 성장 스토리다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr