사진=문수아 SNS

고(故) 문빈의 여동생이자 그룹 빌리 멤버 문수아가 오빠의 생일을 축하했다.문수아는 26일 자신의 인스타그램에 "생일 축하해 하나뿐인 오라버니🌙"라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 고인이 생전 동생 문수아의 목을 꼭 끌어 안고 소중한 사이임을 인증하고 있는 모습. 특히 고인의 웃는 얼굴이 많은 팬들의 그리움을 자아냈다.해당 게시물에는 고인의 절친한 친구 최유정과 비비지 멤버 신비가 "둘이 애기때 티격태격 하던거 생각나네😑", "예뻐 죽긋네~ 둘 다~"등의 댓글을 달아 눈길을 끌었다.한편 문빈은 2023년 4월 19일 오후 8시 10분쯤 서울 강남구 자택에서 숨진 채 발견됐다. 문빈의 장례는 유가족들의 뜻에 따라 가족 친지들, 회사 동료들이 참석해 최대한 조용하게 치러졌다. 문빈의 부모님과 문수아를 비롯해 아스트로 멤버들이 슬픔 속 빈소를 지켰다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr