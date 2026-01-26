텐아시아 DB

당일배송 우리집

김성령이 로망 대리인으로 나선다.오는 27일 방송되는 JTBC ‘당일배송 우리집’에서 충북 진천에 모인 멤버들(김성령, 하지원, 장영란, 가비)은 ‘먹성령’ 김성령이 준비한 코스답게, 진수성찬 아침 식사를 즐기며 촬영을 시작한다.“진천 선수촌에서 하룻밤”, “스키장 집” 등 로망 배송지에 대한 다양한 추측을 쏟아내던 중, ‘배송 수량이 총 2박스’라는 배송 메시지에 멤버들은 흥분을 감추지 못한다.부푼 기대감을 갖고 의문의 장소로 이동한 멤버들의 눈앞에는 믿기 힘든 광경이 펼쳐진다. ‘당일배송 우리집’ 방송 최초로 각자 집 한 채씩 사용하게 될 거라는 전무후무한 사실이 공개돼 모두를 놀라게 한다.멤버들은 차례대로 ‘모듈러 타운 하우스’의 집들을 둘러보며 연신 감탄을 금치 못한다. 한국의 유명 건축가가 설계한 두 동 구조의 집부터 태양광 에너지로 작동되는 친환경 이층집, 그리고 무려 일본에서 건너온 화장실 크기가 거실만 한 35평 초대형 하우스까지 등장하며 럭셔리의 정점을 찍는다.특히, 집 두 박스를 앞뒤로 결합해 한 채로 만든 독특한 형태의 ‘우리집’은 최신 AI 기술이 탑재된 스마트 하우스로, 음성 명령 한마디에 조명이 꺼지고 블라인드가 닫히는 등 집이 즉각 반응하는 모습을 보여줘 “역대급이다 이 집”이라며 모두를 놀라게 했다는 후문이다.이어, 각자 마음에 드는 집을 차지하기 위한 불꽃 튀는 방 배정 게임이 시작된다. 돌려차기부터 옆차기까지 각종 몸 기술이 난무하며 치열한 접전이 펼쳐진 가운데, “언니들 살살할게요”라며 기선 제압에 나선 막내 가비는 또 한 번 괴력을 발휘해 현장을 패닉에 빠뜨린다.역대 최고 스케일을 자랑하는 ‘모듈러 타운 하우스’와 가장 좋은 집을 차지하기 위한 예측불허 집 배정 게임의 결과는 오는 27일 저녁 8시 50분, JTBC ‘당일배송 우리집’에서 공개된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr