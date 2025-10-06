'42세' 성훈, 마침내 깜짝 소식 전했다…"지난해 이어 해외서 함께 시간 보내게 돼 영광"

1983년생 배우 성훈이 아시아를 넘어 남미까지, 전 세계 팬들과의 만남을 이어가며 글로벌 대세 배우로서의 입지를 다시 한번 입증한다.성훈은 9월 29일(월)부터 10월 1일(수)까지 일본에서 열리는 온천 투어를 시작으로, 글로벌 팬들과의 특별한 여정을 본격화했다. 매년 개최되는 온천 투어는 성훈 특유의 진솔하고 따뜻한 매력으로 현지 팬들의 큰 사랑을 받아온 시그니처 행사다.성훈은 브라질에서 두 번째 팬미팅 투어도 개최, 남미 팬들과의 재회를 앞두고 있다. 10월 19일(일) 상파울루, 23일(목) 올린다, 26일(일) 쿠리치바 등 총 3개 도시에서 열리는 이번 팬미팅은 지난해에 이어 현지에서 꾸준한 팬층이 형성되고 있어 의미 있는 일정이 될 전망이다. 성훈의 글로벌 영향력은 이제 아시아를 넘어 남미 전역으로 확장되고 있다.성훈은 "지난해에 이어 올해에도 해외 팬분들과 함께 시간을 보내게 되어 영광이다. 기다려주신 만큼 잊지 못할 순간이 될 수 있도록 최선을 다해 준비하고 있으니 많은 기대 부탁드린다"고 소감을 전했다.성훈은 드라마 촬영 준비하고 있으며 예능과 광고 등 다양한 분야에서 활동을 이어 나갈 예정이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr