콘서트를 위해 기존 안무를 리메이크한 점을 밝히며 제로베이스원이 팬들과 즐겁게 소통했다.3일 서울 송파구 KSPO돔(구 체조경기장)에서 제로베이스원의 2025 월드투어 '히어 앤 나우(HERE&NOW)' 첫 공연이 열렸다. 이번 서울 공연을 시작으로 방콕, 사이타마, 쿠알라룸푸르, 홍콩 등 전 세계 7개 지역에서 12월 말까지 총 11회 공연이 이어진다.네 개 파트로 구성된 공연 가운데 파트 2까지 제로베이스원은 'GOOD SO BAD', 'SWEAT', 'Lovesick Game', 'Dear ESCLAPSE', 'Devil Game', 'CRUSH' 등 무대를 연달아 선보였다. 총 9곡을 소화한 뒤 장하오는 "이번 콘서트 미쳤지 않느냐"며 만족감을 드러냈다. 김규빈은 "곡마다 새롭게 바뀐 부분이 있었는데, 그걸 눈치챈 제로즈가 있었을까"라며 팬들의 반응을 궁금해했다.성한빈은 "'SWEAT'에 눕는 안무가 추가됐다. 제로즈의 코피 팡팡을 노렸다"고 너스레를 떨었고, 장하오는 "카메라 위에서 찍은 게 맞냐. 우리 무대 섹시했냐"고 흡족해했다.김태래는 "원곡과 달라진 부분을 찾아보는 재미도 있을 것 같다"고 말했고, 석매튜는 "돌출 무대에 나갔을 때 제로즈의 함성을 확실히 느꼈다. 특히 섹시한 공연을 할 때 함성이 더 크다"고 웃어 보였다.이어진 '다 이뤄져! ZEROSE 소원 성취 타임' 팬 이벤트에서는 즉흥적으로 VCR 화면에 잡힌 팬의 팻말에 적힌 내용을 멤버들이 제스처로 표현하는 시간이 마련됐다. 이때 한 팬의 "'Golden' 불러줘"라는 문구가 포착되자, 가사를 아는 멤버가 박건욱뿐이라며 박건욱이 즉석에서 고음을 뽐냈다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr