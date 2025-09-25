권은비, 배우 데뷔 1년 만에 심사위원 됐다…"연기 열심히 해야" 팩폭 ('핸썸즈')

/ 사진=텐아시아DB

권은비가 '핸썸즈' 멤버들의 연기 심사위원을 역임한다.tvN 예능 ‘핸썸가이즈’(이하 ‘핸썸즈’)는 부족함 없던 다섯 남자들이 느닷없이 ‘부족해진다’. 이 난관을 헤쳐 가는 다섯 남자의 유쾌한 분투를 담는 예능이다.25일 방송되는 42회에서는 날벼락 같은 '패션 부족(不足) 생활'에 봉착한 '핸썸즈' 차태현, 김동현, 이이경, 신승호, 오상욱이 대형 쇼핑몰에서 펼쳐지는 '팬 사인회'라는 주요한 일정을 앞두고 핸썸한 비주얼을 되찾기 위해 분투하는 모습이 그려진다.이 가운데 '핸썸즈' 멤버들의 후줄근한 아침에 '썸머 퀸' 권은비가 깜짝 방문해 파란을 일으킨다. '핸썸즈'를 위해 아침 식사를 들고 등장한 권은비를 발견한 신승호는 제작진을 향해 "왜 이렇게까지 하시는 건데요?"라며 울컥하고, 메리야스와 파자마 밖에 남지 않은 '패션 알거지' 김동현은 커다란 덩치를 애써 쪼그라뜨리며 동생들 뒤로 숨어 웃음을 자아낸다.권은비는 '핸썸즈' 멤버들의 연기 심사위원을 역임한다. 권은비는 일본 영화 '스마트폰을 떨어뜨렸을 뿐'(2024)에 여주인공으로 출연하며 배우로 데뷔한 바 있다. '팬 사인회' 일정을 앞둔 멤버들이 입고 온 정장을 되찾을 수 있는 단체전 게임인 '레디 앤션'이 펼쳐진 것. 해당 게임은 멤버들이 1부터 7까지 쓰인 숫자 카드 1장씩을 뽑아, 자신이 뽑은 숫자에 비례하는 강도로 특정 상황극을 연기하고, 권은비가 멤버 각자의 숫자를 추리, 연기 강도에 맞춰 5인 모두 줄 세우기에 성공하면 승리하는 게임이다.이중 오상욱이 남다른 연기 욕심을 드러내 눈길을 끈다. 멤버들은 '핸썸즈 멤버가 촬영 중 재미없는 멘트를 했을 때 당신의 반응은?'이라는 설정을 받아 들고 저마다 다른 강도로 연기를 펼쳤는데, 이때 오상욱은 자신의 연기가 기대보다 큰 반향을 일으키지 못하자 "밥 먹는 설정을 할 걸"이라고 애드리브까지 구상하며 '연기 꿈나무'로 우뚝 선다.그러나 재도전에도 기대에 미치지 못하는 연기력에 이이경이 "아까랑 똑같잖아"라고 일갈하자, 심사위원 권은비 역시 "펜싱 열심히 하셔야겠다"라고 팩폭을 날려 주변을 웃음바다로 만든다는 후문. 절치부심한 '연기 꿈나무' 오상욱은 이어진 라운드에서 '화장실에서 급한 용무 참는 연기'라는 설정에 놀라운 메소드 연기를 펼쳐 31년 차 연기 대선배 차태현을 놀라게 만든다는 후문이다.'핸썸즈'는 이날 오후 8시 40분 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr