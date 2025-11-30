사진=텐아시아 사진 DB

하성운, 세븐틴, 엑소, 강다니엘, BTS, 보이넥스트도어, 스트레이 키즈, 하옵, 투모로우바이투게더, 투어스가 텐아시아 아티스트탑텐(TENASIA ARTIST TOP TEN) 11월 '아티스트탑텐 K-팝 보이 브랜드' 주인공으로 선정됐다.11월 텐아시아 투표 서비스를 통해 아티스트탑텐 K-팝 보이 브랜드(K-POP BOY BRAND), K-팝 걸 브랜드(K-POP GIRL BRAND), 핫 장르 브랜드(HOT GENRE BRAND) 부문으로 나뉘어 글로벌 투표가 실시됐다.투표 결과 가수 하성운이 K팝 보이 브랜드 부문 1위를 차지했다. 2014년 데뷔한 하성운은 현재 Mnet 밴드 서바이벌 '스틸하트클럽'에서 디렉터로 활약하며 존재감을 드러내고 있다. 지난 18일 방송에서는 3라운드 듀얼 스테이지 배틀이 펼쳐졌고, 기억 팀과 힐링보이즈 팀이 맞붙었다. 힐링보이즈 팀의 무대가 끝난 뒤 하성운은 "처음부터 끝까지 가장 몰입한 사람이 경욱 씨였다"라고 평가하며 높은 점수를 줬다.2위에는 그룹 세븐틴이 이름을 올렸다. 이들은 지난 27일 반테린 돔 나고야에서 '세븐틴 월드 투어 [뉴_] 인 재팬(SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_] IN JAPAN)'에 돌입했다. 또 이들은 지난 9월 인천아시아드주경기장에서 포문을 연 이번 투어의 일환으로 홍콩 카이탁 스타디움, 북미 5개 도시를 돌았다. 일본 돔 투어를 마무리한 뒤 내년 3월 싱가포르, 방콕, 필리핀의 대규모 스타디움을 찾는다.3위는 그룹 엑소다. 9인조 그룹 엑소가 '자매다방'에 6인조로 출격했다. 소속사 SM엔터테인먼트와 법적 분쟁 중인 첸백시(첸·백현·시우민)는 빠졌다. 이 활동은 엑소의 군 전역 후 첫 단체 공식 활동으로 알려졌다. 방송인 이수지와 유쾌한 케미를 보여 웃음을 자아냈다. 또한, 엑소는 오는 12월 13~14일 이틀간 인천 중구 인스파이어 아레나에서 팬미팅 'EXO'verse(엑소버스)'를 개최하고, 2026년 1분기 정규 8집을 발매한다.이어 강다니엘, BTS, 보이넥스트도어, 스트레이 키즈, 하옵, 투모로우바이투게더, 투어스 순이었다.하성운, 세븐틴, 엑소, 강다니엘, BTS, 보이넥스트도어, 스트레이 키즈, 하옵, 투모로우바이투게더, 투어스의 순위는 온라인 음원 사이트 멜론 지수를 활용한 미디어 지수 30%, 구글 트렌드 지수 10% 그리고 텐아시아 투표 서비스를 통해 팬들의 투표로 이루어진 글로벌 인기 투표 60%가 적용됐다.후보 기준은 K-팝 보이 브랜드, K-팝 걸 브랜드는 당월 멜론 차트 내 남자 및 여자 아이돌그룹 및 솔로 중 당월 상위 20위권, 핫 장르 브랜드는 당월 멜론차트 및 아이돌 챔프 월간 차트 진입 이력이 있는 국내 그룹 및 솔로 아티스트 중 당월 상위 20위권이다.매월 텐아시아 아티스트탑텐(TENASIA ARTIST TOP TEN)에 주어지는 혜택은 아티스트 단독 특집 기사, 매월 텐아시아 메인 내 아티스트탑텐(Artist Top Ten)으로 홍보된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr