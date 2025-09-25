사진=애니 SNS

그룹 올데이 프로젝트 멤버 애니가 유기견을 향한 각별한 애정을 보였다.애니는 지난 24일 자신의 인스타그램 스토리에 별다른 멘트 없이 하나의 영상 링크를 공유했다.공유된 영상 속에는 애니가 멤버 우찬과 함께 유기견 입양하우스에 방문한 모습. 애니는 해당 장소에 대해 "데뷔 전부터 오던 곳"이라며 "우찬이가 데리고 와달라고 해서 오늘 같이 와봤다"고 말해 눈길을 끌었다.한편 애니는 신세계 이명희 회장의 손녀로 데뷔 전부터 유명세를 탔다. 그는 우찬과 함께 지난 6월 혼성 그룹 올데이 프로젝트로 데뷔했다. 올데이 프로젝트는 더블 타이틀곡 '페이머스', '위키드'로 데뷔와 동시에 음원 차트 1위에 오르는 등 괴물 신인으로 주목받고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr