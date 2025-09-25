사진=자이언트 핑크 SNS

가수 자이언트 핑크(본명 박윤하)가 몸무게를 폭풍 감량했던 시절을 떠올렸다.자이언트 핑크는 지난 24일 자신의 인스타그램에 "이젠 제가 90kg 넘었던 거 가물가물하시죠?ㅋㅋ" 누구 하나 뚜까 패면 쓰러질 거 같은 비쥬얼 미쳤죠..😅 171인데,, 심지어 저땐 키도 작아 보임"이라는 글과 함께 여러 장의 사진들을 게재했다.공개된 사진들 속에는 과거 90kg이었던 자이언트 핑크의 모습부터 몰라보게 날씬해진 비주얼까지 비교돼 보는 이들의 놀라움을 자아냈다. 특히 자이언트 핑크는 "단 2달 만에 -10kg 이상 뺐다"고 밝혀 눈길을 끌었다.한편 1991년생으로 올해 34세인 자이언트 핑크는 다수의 랩 서바이벌 프로그램인 '쇼미더머니4', '쇼미더머니5', '언프리티 랩스타3', '쇼미더머니6'에 출연하며 랩 실력을 뽐냈었다.2020년 요식업 종사자와 결혼해 2022년 아들을 슬하에 두고 현재 육아에 집중하고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr