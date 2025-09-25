사진=고현정 SNS

배우 고현정이 범접할 수 없는 분위기를 뽐냈다.고현정은 지난 24일 자신의 인스타그램에 다양한 해시태그들과 함께 여러 장의 사진들을 게재했다.공개된 사진들 속에는 고현정이 해외 명품 주얼리 브랜드 T사의 액세서리들을 착용한 채 다양한 포즈를 취하고 있는 모습. 특히 목걸이만 3천만원에 달해 고급스러움을 강조했으며, 손등에는 스티커로 보이는 검은색 그림이 새겨져 있었다. 또 다른 손톱들과 달리 다섯 번째 손가락의 손톱이 유독 검게 물들어 있어 눈길을 끌었다.한편 고현정은 지난 5일부터 방영 중인 금토드라마 '사마귀 : 살인자의 외출'로 시청자들과 만나고 있다. 해당 작품은 20년 전 5명의 남자를 잔혹하게 살해해 '사마귀'라는 여성 연쇄 살인마의 경찰 아들이 '사마귀'의 범행을 모방한 사건의 범인을 잡기 위해 평생 증오해 왔던 엄마와 협력 수사하는 이야기를 그린 범죄 스릴러다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr