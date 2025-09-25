배우 고현정이 범접할 수 없는 분위기를 뽐냈다.
고현정은 지난 24일 자신의 인스타그램에 다양한 해시태그들과 함께 여러 장의 사진들을 게재했다.
공개된 사진들 속에는 고현정이 해외 명품 주얼리 브랜드 T사의 액세서리들을 착용한 채 다양한 포즈를 취하고 있는 모습. 특히 목걸이만 3천만원에 달해 고급스러움을 강조했으며, 손등에는 스티커로 보이는 검은색 그림이 새겨져 있었다. 또 다른 손톱들과 달리 다섯 번째 손가락의 손톱이 유독 검게 물들어 있어 눈길을 끌었다.
한편 고현정은 지난 5일부터 방영 중인 금토드라마 '사마귀 : 살인자의 외출'로 시청자들과 만나고 있다. 해당 작품은 20년 전 5명의 남자를 잔혹하게 살해해 '사마귀'라는 여성 연쇄 살인마의 경찰 아들이 '사마귀'의 범행을 모방한 사건의 범인을 잡기 위해 평생 증오해 왔던 엄마와 협력 수사하는 이야기를 그린 범죄 스릴러다. 정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr
