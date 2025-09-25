[공식] '기러기 아빠' 정형돈, 기쁜 소식 전했다…두 딸 키운다더니 '어른이'들에 조언 ('정승제하숙집')

사진=소속사 제공

'기러기 아빠' 정형돈이‘인생 때려잡기: 정승제 하숙집’(이하 ‘정승제 하숙집’)에 합류한다.오는 11월 첫 방송되는 E채널 ‘정승제 하숙집’은 20대 철없는 ‘어른이’들을 둔 부모님들의 간곡한 요청으로 하숙집을 차린 정승제가 이들과 합숙생활을 하며 ‘인생 수업’을 해주는 하숙 버라이어티다. “우리 아이 좀 인간 만들어 달라”는 부모님들의 원성에 정승제가 칠판 분필 대신 밥주걱을 잡고 ‘어른이 하숙생’들에게 잔소리, 쓴소리를 아낌없이 퍼부을 예정이다.이런 가운데, 방송인 정형돈과 배우 겸 가수 한선화가 ‘정승제 하숙집’에 합류해 이들 3인방이 보여줄 신선한 예능 케미에 벌써부터 기대가 모인다.정형돈은 22년 차 ‘대기업 출신’ 연예인이자 사춘기에 접어든 두 딸을 키우는 아빠로 하숙집을 찾은 ‘어른이’들에게 삶의 경험에서 우러난 풍부한 인사이트를 제시할 전망이다. 이어 그는 ‘오은영의 금쪽 상담소’의 MC로 수많은 스타들의 고민 상담을 들어준 ‘프로 공감러’이자 ‘오은영 상담 수제자’인 만큼, ‘정승제 하숙집’에서는 ‘어른이’들의 ‘학생주임’ 역할을 자처한다.한선화는 가수로 데뷔해 흥행 배우로 자리매김하며 드라마 ‘술꾼도시여자들’, ‘놀아주는 여자’, 영화 ‘교토에서 온 편지’, ‘파일럿’ 등에서 팔색조 매력을 선보인 ‘멀티 플레이어’ 스타다. 알고 보면 내향인이라는 반전 면모의 소유자이기도 한 그는 ‘라떼력은 있지만 가식은 없는 노필터 매력’으로 하숙생 ‘어른이’들에게 솔직 털털한 언니, 누나로 다가갈 것으로 보인다.‘살림의 달인’이기도 한 한선화는 ‘정승제 하숙집’도 제 집처럼 쓸고 닦으면서 ‘차기 주인장 후보’로 존재감을 드러내는가 하면, “못 하는 게 어때? 내가 하는 게 중요하지”라는 도전 마인드를 ‘어른이 하숙생’들에게 보여주면서 긍정 에너지를 전파할 것으로 기대를 모은다.제작진은 “정승제-정형돈-한선화가 각자의 분야에서 최고의 위치에 있는 스타지만, 누구보다 정(情)이 넘치는 인간미로 정평이 나 있다. 이들이 하숙집을 운영하며 인생의 갈림길에 선 청춘들에게 때론 따뜻한 위로를, 때론 정신이 번쩍 들 쓴소리를 해줄 것”이라고 밝혔다.이어 “부모의 대리 지원으로 하숙집에 입소한 20대 ‘어른이’들이 저마다의 고민과 문제점을 안고 있는데, 정승제-정형돈-한선화가 하숙집 합숙생활을 통해 이들을 부모님의 바람대로 ‘인간 만들기’ 인생 수업을 제대로 해낼 수 있을지 기대해 달라”고 전했다.제작진은 ‘어른이 하숙생’들을 추가 모집하는 공고를 진행 중이다. “자식 때문에 속 터지는 부모님의 신청을 받는다”는 이번 모집 공고에서 제작진은 “집에서 빈둥거리는 자녀, 수시로 꿈이 바뀌고 자리 못 잡는 자녀, 노력은 안 하고 남탓 하는 자녀 등을 ‘정승제 하숙집’에서 정신 차리게 해드리겠다. 형제, 자매가 신청하는 것도 가능하다”고 적극적인 참여를 독려했다. ‘정승제 하숙집’에 지원하고 싶은 이들은 E채널 공식 홈페이지를 참조해 신청서를 접수하면 된다.한편 정형돈은 2009년 방송 작가 한유라와 결혼, 슬하에 쌍둥이 딸을 두고 있다. 현재 한유라와 두 딸은 미국 하와이에 거주 중이며, 정형돈은 한국에서 방송 활동을 하며 기러기 아빠로 생활하고 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr