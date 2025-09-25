사진=텐아시아DB

3월 데뷔한 뉴비트가 웹툰 OST에 참여하며 글로벌 협업을 선보인다.그룹 뉴비트(NEWBEAT, 박민석·홍민성·전여여정·최서현·김태양·조윤후·김리우)는 오는 26일 공식 유튜브 및 SNS을 통해 태피툰 오리지널 BL 웹툰 '불릿타임(Bullet Time)'과 협업한 뮤직비디오를 공개한다.'불릿타임'은 글로벌 웹툰 플랫폼 태피툰의 오리지널 BL 웹툰으로, 뉴비트의 데뷔곡 'Flip the Coin'(플립 더 코인) 음원이 뮤직비디오에 삽입된다.이번 뮤직비디오는 '불릿타임'의 사이버펑크 세계관 속 마피아 조직과 스파이, 과거로 얽힌 남자들의 위험한 삼각관계를 애니메이션으로 표현했다. 역동적인 캐릭터 연출에 'Flip the Coin'의 그루브하고 파워풀한 음악과 가사 타이포그래피를 결합하며 몰입도를 높인다.뉴비트의 데뷔 앨범 'RAW AND RAD'(러 앤 래드)의 타이틀곡인 'Flip the Coin'은 90년대 정통 올드 스쿨 장르를 기반으로 중독성 강한 사운드가 특징이다. 뉴비트는 이 곡을 통해 세상의 양면성이 공존한다는 이야기를 풀어내며 독창적인 세계관을 선보인 바 있다.이처럼 뉴비트의 이번 작업은 웹툰 팬들에게는 캐릭터와 이야기를 색다르게 경험할 기회를, K팝 팬들에게는 새로운 웹툰을 만나는 특별한 경험을 제공할 것으로 보인다.뉴비트는 Mnet '보이즈 플래닛' 출신 박민석과 TO1 출신 전여여정을 포함한 전원 한국인 7인조 보이그룹이다. 신인으로는 이례적으로 Mnet 글로벌 데뷔쇼와 SBS 팬 쇼케이스를 개최하며 '5세대 슈퍼루키'의 탄생을 알렸다. 또 '2025 러브썸 페스티벌', 'KCON LA 2025', '2025 케이 월드 드림 어워즈', 골든디스크어워즈의 웹 콘텐츠 '골든초이스-낯선 이름으로부터' 등에 출연하며 활발한 활동을 펼치고 있다.뉴비트의 '불릿타임' 협업 뮤직비디오는 오는 26일 오후 3시 뉴비트 공식 채널에서 만나볼 수 있다. 태피툰 공식 유튜브 및 SNS 채널에도 동시 공개된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr