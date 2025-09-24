사진=텐아시아DB

사진제공=채널A

'신랑수업' 장우혁이 16살 연하 여배우 오채이와 찜질방에서 핑크빛 기류를 그린다.24일 방송되는 채널A 예능 '요즘 남자 라이프-신랑수업'(이하 '신랑수업') 182회에서는 장우혁과 오채이가 새벽 러닝에 이어 찜질방 데이트를 즐기는 모습이 그려진다.이날 장우혁은 오채이와 한강에서 일출을 보며 러닝을 한 뒤 찜질방에서 피로를 푼다. 그러던 중 장우혁은 "요가 동작 좀 가르쳐 달라"는 오채이의 돌발 요청에 고난도 요가 자세를 선보인다. 뒤이어 오채이와 커플 요가 동작까지 도전하는데, 두 사람은 처음 호흡을 맞췄음에도 완벽한 자세를 구현한다.급기야 오채이는 "우리 요가원 차릴까?"라며 해맑게 웃는다. 스튜디오에서 이를 지켜보던 이승철은 "내가 보기에는 이미 채이 씨가 마음을 먹었다!"라고 한 뒤 두 사람을 소개해 준 이다해에게 "이제 식장 알아보면 되겠는데?"라며 의미심장한 눈빛을 보낸다.장우혁과 오채이는 평냉 마니아인 장우혁이 발굴한 맛집에서 평양냉면을 즐긴다. 슴슴한 냉면의 맛을 만끽하던 중 오채이는 "오빠 혹시 내가 예전에 못 먹는다고 말했던 음식이 뭔지 기억나?"라고 돌발 질문을 던진다. 장우혁은 "물에 빠뜨린 고기를 안 좋아한다고 했던 것 같은데?"라며 얼버무린다. 오채이는 "나 그런 말을 한 적이 없는데? 그러니까 한 번에 소개팅 많이 하는 거 아니다"라며 질투한다.당황한 장우혁은 "소개팅 많이 한 적 없다. 채이와 소개팅한 게 처음이다. 그 전의 만남은 자만추였다"고 해명한다. 데이트 말미 장우혁은 "(오늘 데이트를 통해) 내가 채이가 생각하는 결혼 조건의 남자에 다가갔을까?"라며 오채이의 속마음을 묻는다. 오채이는 잠시 머뭇하더니 상상 초월한 답변을 내놔 모두를 놀라게 한다.'신랑수업'은 이날 오후 9시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr