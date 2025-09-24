이수만/ 사진 제공=A2O엔터테인먼트

이수만 A2O엔터테인먼트 키 프로듀서 겸 비저너리 리더가 AI 시대의 K-POP 비전을 공유했다.이수만은 지난 22일 대전 카이스트(KAIST) 캠퍼스에서 진행된 '제26회 국제 음악정보검색 학회(ISMIR 2025)'에서 연사로 나서 'AI 시대의 Culture Technology(컬처 테크놀로지)'를 주제로 기조연설을 진행했다.'ISMIR'는 음악 관련 데이터에 초점을 둔 MIR(Music Information Retrieval, 음악 정보 검색) 분야에서 학자, 연구자, 실무자, 관련 산업 종사자들이 참여하는 가장 큰 규모의 대표적 연례 학술포럼이다. 이수만은 이번 연설에서 K-POP의 글로벌 성장을 견인하는 데 있어 문화와 기술의 융합이 지니는 의미와 음악·엔터테인먼트 산업의 미래 비전에 대해 다뤘다.'CT(컬처 테크놀로지)' 개념을 최초로 제시해 'K-Culture' 세계적 확산의 토대를 마련한 '문화 개척자' 이수만은 "저는 CT를 캐스팅, 트레이닝, 음악 제작, 마케팅의 4단계로 구분해 체계화했다. 이 시스템을 바탕으로 H.O.T., 보아, 동방신기, 슈퍼주니어, 소녀시대, 샤이니, 엑소, 레드벨벳, NCT, 에스파 같은 아티스트들이 탄생했다"라며 혁신 여정을 돌아봤다.또한 '문화 설계자'로서 한국이 전 세계 프로듀서를 배출해낼 수 있는 '프로듀서의 국가'가 돼야 한다고 강조한 이수만은 전 세계에 신드롬을 일으키고 있는 '케이팝 데몬 헌터스' OST '골든'의 작곡가이자 함께 작업하고, 발굴했던 이재(EJAE)를 비롯해 박진영, 테디, 봉준호, 박항서 축구 감독 등 'K-Culture'의 핵심 인물들을 언급하며 프로듀서의 역할을 짚기도 했다.K-POP 창조의 핵심 동력이자 파트너로 기술을 강조한 이수만은 제임스 카메론 감독, 삼성전자와 협업해 뮤직비디오에 3D 기술을 처음 도입한 소녀시대·슈퍼주니어의 3D 뮤직비디오를 시작으로 세계 최초의 홀로그램 콘서트 시리즈 및 뮤지컬 'V Concert', 'School of Oz(스쿨 오브 오즈)', AI 스피커, AR 뮤직비디오 등 문화와 기술을 접목한 성과를 소개했다.최근에는 셀러브리티와 24시간 일대일 대화를 나눌 수 있는, 휴먼톡과 AI톡을 결합한 챗봇 Blooming Talk(블루밍 톡)을 출시하고, A2O Zone(A2O 존)과 A2O Channel(A2O 채널)을 오픈한 이수만은 "팬들은 이를 활용해 Play2Create(플레이 투 크리에이트) 모델 속에서 경제적 보상도 받을 수 있다"며 "궁극적인 목표는 청소년들이 창의적 도구를 활용해 제작자로 성장할 수 있는 환경을 조성하는 A2O School(A2O 스쿨)"이라고 말했다.새로운 CT 사례로 4DV Intelligence와 함께 개발한 촬영·편집 기술 인피니트 스튜디오를 언급한 이수만은 이 기술로 제작된 글로벌 걸그룹 A2O MAY의 'BOSS(보스)', 'B.B.B' 퍼포먼스 영상을 선보여 청중의 "놀랍다"는 반응과 박수를 받았다. 인피니트 스튜디오는 가우시안 스플래팅 기술을 기반으로, 단 한 번의 퍼포먼스 촬영만으로 다각도의 영상을 뽑아낼 수 있는 혁신적인 시스템으로, 지난 8월 캐나다 밴쿠버에서 열린 컴퓨터 그래픽 분야 올림픽 격인 씨그래프(SIGGRAPH) 기술대회에서 NVIDIA와 Meta를 제치고 'Best in Show(베스트 인 쇼)'를 수상했다.이수만은 AI와 함께 진화하는 CT의 본질에 대해 "AI는 인간의 프롬프트에 의존하기에 발전할수록 인간의 창의성이 더욱 빛날 것이다. CT는 이 창의성을 증폭시켜 전 세계 문화를 움직이며 사람들의 마음을 울릴 것"이라고 설명했다. 이어 "음악과 엔터테인먼트 산업은 과학과 문화를 통해 인류를 하나로 묶고 장벽을 허무는 역할을 해야 한다"라고 전망했다.이수만의 프로듀싱을 통해 탄생한 A2O MAY는 미국과 중국을 포함한 글로벌 시장에서 강세를 이어가고 있다. 미국 메인스트림 라디오 차트인 미디어베이스 TOP 40에 5주 연속 진입하며, 중국 멤버로만 구성된 그룹 최초이자 중국 여성 아티스트로서 최고 기록을 세웠다. 또 중국 최대 음원 플랫폼 QQ뮤직 신곡 데일리 차트 1위를 차지하는 등 성과를 거두고 있으며, 오는 10월 발매될 첫 EP 'PAPARAZZI ARRIVE(파파라치 어라이브)' 예약 판매를 진행 중이다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr