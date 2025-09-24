사진제공=tvN STORY, E채널

김대희 딸 김사윤과 이종원 아들 이성준이 현커 못지 않은 달콤살벌 분위기를 드러낸다. 김대희도 예비 장인 못지 않은 리액션을 보여준다. 이종혁 아들 이탁수의 삼각관계 로맨스도 무르익는다.24일 방송되는 tvN STORY와 티캐스트 E채널의 공동 제작 예능 '내 새끼의 연애' 6회에서는 1:1 대화 이후, 마음 가는 대로 행동하기로 결심한 '내 새끼'들의 랜덤 데이트가 펼쳐진다.선공개 영상에서는 '쌍방 직진'을 예고한 김사윤과 이성준의 귀여운 아침 약속 모먼트가 담겼다. 아침 식사로 에그 인 헬을 함께 먹기로 한 약속에 김사윤은 약속 시간 전부터 주방을 기웃거리고, 레시피를 찾아보며 들뜬 모습을 보여 아빠 김대희의 질투를 유발한다. 한편, 같은 시각 이성준이 잠을 이기지 못하고 약속 시간인 9시가 돼서야 기상한다. 이에 격분한 김대희는 "이래서 마음을 주면 안돼요. 이미 (사윤이의 마음을) 알았다 이거 아니에요"라며 찐텐 리액션을 선보여 웃음을 자아낸다.먼저 요리를 시작한 김사윤은 뒤늦게 나타난 이성준에게 "몇 시에 일어났어?"라고 물으며 감정이 실린 칼질을 이어가 달콤살벌(?) 케미를 선보인다. 이에 이성준은 김사윤의 말 한마디에 '사윤 5분대기조'로 눈치를 살피는 마치 '현커(현실 커플)' 분위기로 스튜디오를 들썩이게 만든다. 눈치 보는 이성준의 모습에 김대희는 "집에서 제 모습을 보는 것 같네요"라며 동병상련의 처지를 고백한다. 이에 이종원 또한 "나도 그런데"라고 거들어 '딸·아들 바보'에 앞선 '현실 남편' 모먼트까지 선보여 공감 어린 웃음을 이끌어낸다. 화기애애한 분위기로 마무리된 늦잠 소동 후, 이성준은 인터뷰를 통해 김사윤에게 고마운 마음을 전하며 "(사윤에게) 감동을 줄 수 있는 것들을 해보고 싶어요"라고 얘기해 훈훈함을 자아낸다. 인터뷰를 지켜본 김대희는 "그냥 일찍 일어나세요~"라며 뒤끝 작렬의 예비 장인어른(?)의 모습을 드러내 재미를 더한다.공개된 6회 예고에서는 1:1 대화가 불러 올 뜻밖의 변화에 관심이 집중된다. 특히, 그동안 뚜렷한 '썸 기류'가 드러나지 않았던 박준호의 거침없는 활약이 예고된다. "이야, 준호가 확 들어오네", "역시 준호다" 등 아빠들의 감탄이 이어져 1:1 대화의 여파가 어떤 흐름을 불러올지 궁금증을 자아낸다.여전히 베일에 가려진 이신향·이탁수·전수완 삼각관계가 관심을 모으고 있는 가운데, "못할 것 같아, 내가 굳이 방해하고 싶지도 않고…"라며 심경의 큰 변화를 보인 듯한 전수완이 속마음을 밝히는 장면과, "기회가 있으면 수완이랑 (데이트) 해 보는 것도 나쁘지 않을 것 같아"라고 이탁수에게 조언하는 이신향의 모습이 교차돼 한 치 앞도 예상할 수 없는 전개를 예고한다. 이탁수의 선택의 시간이 점점 코앞으로 다가오는 가운데, 다시 한번 판도를 흔들어놓을 랜덤 데이트 미션이 주어진다. 데이트 장소에서 누구일지 모를 데이트 상대를 기다리고 있는 남자 출연자들의 모습 가운데, 아직 마음의 결정을 내리지 못한 이탁수가 누군가를 반갑게 맞이하고 있어 운명의 랜덤 데이트 상대가 과연 누구일지 궁금증이 증폭된다.'내 새끼의 연애'는 자식들이 연애하는 모습을 관찰하는 부모님의 마음, 그리고 연애를 통해 성장하는 자녀들의 이야기를 담는다. '내 새끼의 연애' 6회는 24일 저녁 8시 tvN STORY와 E채널에서 방송한다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr