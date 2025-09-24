[종합] '30세' 수지, 결국 시술 고백했다…"눈동자 점 은근 맘에 들었는데" ('목요일밤')

사진=텐아시아DB

수지가 눈동자에 있던 점을 뺐다고 밝혔다.지난 23일 유튜브 채널 '조현아의 평범한 목요일 밤'에는 '파워 연예인 만나고 온 초보 유튜버 Part.1'라는 제목의 영상이 게재됐다. 이날 영상에서는 조현아의 절친 수지가 게스트로 출연했다.이날 조현아는 수지에게 "눈알에 있던 점 잘 뺐다"고 결막모반 시술을 했다고 밝다. 과거 흰자에 점이 있었던 수지는 "나는 은근 그 점이 맘에 들기도 했다"고 쿨하게 반응했다.조현아는 "너는 항상 긍정적이다. 수지식 사고 아니냐. 눈에 있던 점도 '나쁘지 않은데?' 그랬다"고 밝혔다.수지는 앞서 조현아의 유튜브에 출연해 '앞니 플러팅'으로 화제를 모으기도 했다. 이에 조현아는 "내가 수지를 힘들게 했나 싶더라. 그렇게 화제될 줄 몰랐다"고 미안함을 표했고, 수지는 "나도 은근 즐겼다. 아직도 왜 그렇게 된 건지 모르겠는데, 내가 자주하기는 하더라"고 말했다.이날 영상에서도 수지가 턱을 괴며 빤히 쳐다보자 조현아는 "그거 하지마라. 상대방이 진짜 오해한다. 그거 불법이다. 금지"라고 단속에 나서 웃음을 자아냈다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr