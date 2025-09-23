/ 사진=텐아시아DB

/ 사진 제공=iHQ

배우 박기웅이 한정판 아트 위스키를 출시했다. 앞서 박기웅은 진세연과 함께 내년 2월 방송되는 KBS2 드라마 '사랑을 처방해 드립니다'에 캐스팅됐다.배우 겸 화가 박기웅의 한정판 아트 위스키 ‘기원 x 박기웅 스페셜 리저브’가 지난 12일 공식 론칭된 가운데, 출시 직후부터 소비자와 예술 애호가들 사이에서 뜨거운 반응을 얻고 있다.박기웅의 디자인 참여는 단순한 협업을 넘어선 하나의 예술적 시도였다. 완성된 작품을 일차원적으로 제공하는 방식이 아닌, 아트워크의 제작 초기 단계부터 직접 참여해 함께 완성해 나간 프로젝트였다는 점에서 더욱 큰 의미를 지닌다. 작품 속에는 박기웅이 직접 쓴 시가 삽입되어 있으며, “쓴맛은 피할 수 없지만, 그것을 어떻게 마시느냐에 따라 삶의 풍경은 달라진다”는 메시지는 많은 이들에게 공감과 위로를 전했다.박기웅은 “훌륭한 위스키와 협업할 수 있게 되어 매우 기쁘다”며 “이번 작업이 제품의 아이덴티티를 새롭게 피워낼 수 있기를 바란다”고 소감을 밝혔다.이번 프로젝트는 박기웅이 ‘아트테이너’로서의 정체성을 더욱 공고히 하는 계기가 되었으며, 예술과 일상의 경계를 허무는 새로운 형식을 제시했다. 지난 7월에 개최한 개인전 ‘퓨처 슈퍼히어로’(Future Superhero)에 이어 이번 위스키 협업까지 예술적 스펙트럼을 꾸준히 확장해 나가고 있다.한편, ‘기원 x 박기웅 스페셜 리저브’는 셰리 캐스크와 뉴오크 캐스크 두 종류의 위스키로 구성돼 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr