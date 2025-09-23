배우 키아누 리브스가 연인 알렉산드라 그랜트와 비밀리에 결혼식을 올린 사실이 알려졌다.
최근 미국 연예 매체 레이더 온라인 등 다수 현지 매체는 리브스가 9세 연하인 시각예술가 알렉산드라 그랜트와 지난여름 유럽 여행 중 조용히 결혼식을 올렸다고 보도했다. 결혼식은 극도로 친밀하고 조용하게 치러졌으며, 두 사람은 오랫동안 결혼 방식에 대해 논의해왔으나 결국 사적인 자리를 택한 것으로 전해졌다.
양측은 결혼설에 대해 별다른 입장을 밝히지 않고 있다. 리브스의 지인은 "그랜트는 수년간 슬픔에 잠겨 있던 리브스에게 안정감을 준 사람"이라며 "그는 리브스에게 엄청난 용기의 원천"이라고 전했다.
리브스와 그랜트는 2009년 한 파티에서 처음 만나 인연을 맺었고, 2019년 공식 석상에서 연인 관계를 처음 인정했다. 이는 리브스가 약 20년 만에 연인을 공개한 일이어서 당시 큰 화제를 모았다.
리브스는 1999년 연인이었던 제니퍼 사임과 사이에서 아이를 가졌으나 8개월 만에 유산을 겪었다. 이로 인해 두 사람은 결별했고, 사임은 2001년 교통사고로 세상을 떠났다. 리브스는 당시 "슬픔과 상실은 결코 사라지지 않는다"고 말할 만큼 큰 충격을 받은 것으로 알려졌다.
한편, 키아누 리브스는 영화 '매트릭스' 시리즈에서 주인공 네오 역을 맡아 세계적인 스타로 떠올랐으며, 이후 '존 윅' 시리즈를 통해 할리우드를 대표하는 액션 스타로 자리매김했다.
이민경 텐아시아 기자
