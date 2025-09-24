텐아시아 DB

배우 유진이 다이어트 비법을 공개한다.오는 25일 방송 예정인 KBS2 ‘옥탑방의 문제아들’에는 1세대 대표 걸그룹 S.E.S. 출신 멤버이자 드라마 ‘퍼스트 레이디’의 주연 배우 유진이 출연한다.동안 미모를 자랑하는 유진은 이날 옥탑방 MC들에게 몸매 관리 꿀팁을 대방출할 예정. 유진은 드라마를 준비하며 살을 뺐다고 밝혔는데. 유진이 공개한 다이어트 비법은 바로 계단 오르기. 매일 10분간 32층을 걸어 올라간다는 유진은 “허벅지 뒤와 엉덩이에 힘을 주고 오르니 힙업효과가 있다”라며 10분 계단 운동을 적극 추천했다. 이에 김종국은 “계단 운동은 세계적인 모델들도 추천하는 운동이다, 나도 5번씩 한다”라며 극공감했다는 후문.또 이날 방송에서는 유진의 숨겨진 팔씨름 실력도 공개된다. 앞서 유진은 과거 한 예능프로그램에서 열린 팔씨름 최강전에서 우승을 차지한 팔씨름 여제. 심지어 이승기까지 K.O.시킨 적 있다 밝혔다. 유진은 옥탑방에서 주우재와 팔씨름 대결을 펼치며 ‘팔씨름 여제’다운 털털한 매력을 뽐낸다. 대접전 끝에 승리를 거머쥔 사람은 누구일지, 유진 vs 주우재의 팔씨름 대결의 결과는 오는 25일 오후 8시 30분 KBS2 ‘옥탑방의 문제아들’에서 확인할 수 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr