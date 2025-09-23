사진='조선의 사랑꾼' 캡처

전 아나운서 원진서와 결혼을 앞둔 개그맨 윤정수가 방배동에 위치한 50평대 신혼집 내부를 공개했다.지난 22일 방송된 TV조선 예능 '조선의 사랑꾼'에서는 윤정수, 원진서 예비부부의 일상이 공개됐다. 윤정수는 제작진에게 신혼집 내부를 소개하며 행복한 미소를 지었다.제작진은 "혼자 사는 집치고 평수가 넓은 것 같다"라며 말문을 열었다. 이에 윤정수는 "내가 짐이 많다. 좀 무리해서 넓은 평수를 잡았다. 50평대다. 반전세 (사실상) 월세다"라고 말했다. 제작진이 "짐이 왜 이렇게 많냐"고 묻자 윤정수는 "내가 전에 살던 집이 진짜 큰 집이었는데 그때 급하게 짐을 다 가지고 나왔다. 그렇게 10년이 지났는데도 짐이 줄지를 않는다"고 답했다.이후 윤정수는 취미방으로 향해 파산 당시 법원에서 압류가 들어왔던 서류를 꺼냈다. 윤정수는 "이 서류는 내가 정신 차리려고 가지고 있는 거다. 열지는 않는다. 기본적으로 딱 봤을 때 겁이 난다"고 설명했다. 2016년 모든 빚을 청산했다는 윤정수는 "파산 관련해서 없앴던 건 돈 빌렸던 내용이다. 다 써놨다가 갚은 후에 찢어서 태웠다. 후련했다. 채무 기록을 남겨놓고 싶지는 않았다"고 말했다.윤정수는 옷방을 소개하며 "저쪽 행거를 비워둔 이유는 나랑 같이 살게 될 예비 신부의 옷이 좀 있다가 올 것 같기 때문이다"라며 웃어 보였다. 윤정수는 옷을 하나 가리키며 "이거는 내 어머니가 입던 옷이다. 당연히 버릴 이유도 없지만 사실 해마다 제사 때 태우려고 했다. 엄마 정취가 묻어있고 엄마 냄새가 나는 것 같아서 태우면 안 되겠구나 싶어서 잘 놔뒀다"라고 회상했다.제작진이 "엄마한테 미안하셨냐"고 묻자 윤정수는 "엄마가 아프면 자식으로서 잘 못 모신 것 같아서 미안했다"고 답했다. 이를 지켜보던 김국진은 "우리가 생각할 때 정수는 잘 놀고, 잘 돌아다닌다고 생각했는데 누구보다 마음의 깊이가 있는 것 같다"라고 반응했다.열심히 집을 소개하는 윤정수의 모습에 제작진은 "여기가 신혼집이냐"고 물었다. 윤정수는 "그렇다. 결혼 날짜도 정해지고 해서 이 집에서 일단 살려고 한다. 6개월이 될 수도 있고 1년이 될 수도 있다"라고 말했다. 그는 "그래도 기분 좋다. 같이 살아본 적 없으니까"라며 웃어 보였다.윤정수는 "예비 신부도 예쁜 데서 살고 싶을 텐데 집 꾸미는 것도 돈 아깝다고 하면서 여기 와서 그냥 살겠다고 했다. 반전세 집인데 너무 고마웠다. 나중에 이사 가면 모르겠는데 돈을 좀 더 모을 때까지 지금 당장 몇 년은 이렇게 살자고 했다"고 덧붙였다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr