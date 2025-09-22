에이티즈→스트레이 키즈 커버 댄스로 후끈…'데뷔 7개월 차' 뉴비트, 뛰어난 퍼포먼스

올해 3월 데뷔한 뉴비트가 스트레이 키즈 댄스 커버 영상을 공개하며 글로벌 팬심을 뜨겁게 달구고 있다.그룹 뉴비트(NEWBEAT, 박민석·홍민성·전여여정·최서현·김태양·조윤후·김리우)는 지난 21일 공식 유튜브 채널을 통해 스트레이 키즈의 'CEREMONY'(세리머니) 댄스 커버 영상을 공개했다.공개된 영상 속 뉴비트는 원곡의 강렬한 퍼포먼스를 충실히 재현하면서도 자신들만의 스트리트 감성과 색깔을 담아냈다. 특히 카메라 무빙을 적극적으로 활용하며 자유로운 제스처와 다양한 표정 연기로 차별화된 무대를 완성했다. 여기에 칼군무까지 선보이며 강렬한 인상을 남겼다.뉴비트는 앞서 에이티즈의 '미친 폼(Crazy Form) + BOUNCY' 커버 무대로 팬들의 호응을 얻은 바 있다. 이번 커버 역시 파워풀한 군무와 완벽한 합으로 뜨거운 반응을 얻고 있다. 팬들은 댓글을 통해 "뉴비트만의 색이 살아있는 커버다", "실력이 있는 그룹이라서 새로운 커버를 볼 수 있어 기쁘다" 등 호평을 쏟아내며 열띤 응원을 보내고 있다.이번 커버 영상을 통해 뉴비트는 뛰어난 퍼포먼스 실력과 팀의 개성을 동시에 보여주며 팬들의 기대감을 더욱 높였다. 다가올 10월 컴백 무대에서 어떤 새로운 음악과 퍼포먼스를 선보일지 관심이 집중된다.뉴비트는 Mnet '보이즈 플래닛' 출신이자 연습생 시절부터 탄탄한 인지도를 쌓아온 박민석과 TO1 출신 전여여정을 포함한 전원 한국인 7인조 보이그룹이다. 이들은 지난 3월 정규 1집 'RAW AND RAD'(러 앤 래드) 발매와 함께 Mnet 데뷔쇼, SBS 팬 쇼케이스를 통해 화려하게 데뷔했다.국내외 주요 무대를 누비며 활발한 활동을 펼친 뉴비트는 '2025 러브썸 페스티벌', 'KCON JAPAN 2025', 'KCON LA 2025', '2025 케이 월드 드림 어워즈', 골든디스크어워즈의 웹 콘텐츠 '골든초이스-낯선 이름으로부터' 등에 출연하며 이목을 집중시켰다.뉴비트는 10월 새 앨범 발매를 목표로 컴백 준비에 한창이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr